Julho foi o mês mais mortífero para os civis na Ucrânia desde outubro de 2022
SERGEY DOLZHENKO/EPA
Internacional

Julho foi o mês mais mortífero para os civis na Ucrânia desde outubro de 2022

Missão das Nações Unidas contabilizou 219 civis mortos e 1.018 feridos no mês passado. O dia 8 de julho foi mais negro, com 43 vítimas mortais.
Ana Meireles
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
ONU
Guerra na Ucrânia
Rússia
Nações Unidas
Kiev
edição impressa
Civis Mortos
Diário de Notícias
www.dn.pt