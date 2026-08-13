Julho foi o mês mais mortífero para os civis na Ucrânia desde outubro de 2022

O mês de julho registou o maior número de baixas civis na Ucrânia desde outubro de 2022, segundo dados da Missão de Monitorização dos Direitos Humanos da ONU na Ucrânia (HRMMU), sublinhando que os ataques coordenados lançados pelas forças russas em Kiev e outras cidades do país, no dia 8 de julho, e que mataram dezenas de pessoas num único dia, tornaram o mês passado particularmente letal.“O ataque de 8 de julho elevou o número de vítimas civis a um nível que não víamos há 20 meses”, afirmou Danielle Bell, chefe da HRMMU, em comunicado. “Espero sinceramente que o número de julho tenha sido uma exceção e que esta tendência de aumento de vítimas civis chegue ao fim.”Como refere Bell, o maior número de vítimas num único dia ocorreu a 8 de julho, quando Moscovo lançou mísseis de alta precisão contra alvos nas cidades de Kiev e sua área metropolitana, Dnipro e Kryvyi Rih. No total, terão morrido 43 civis, incluindo cinco crianças, e deixado 147 feridos, entre os quais sete menores.De acordo com esta missão das Nações Unidas, a maioria das vítimas civis ocorreu quando um míssil - ou destroços de um míssil intercetado pela defesa aérea - atingiu um edifício residencial no distrito de Shevchenkivskyi (13 mortos e pelo menos 20 feridos), um centro comercial no distrito de Solomianskyi (6 mortos e pelo menos 10 feridos), um centro médico no distrito de Dniprovskyi (9 mortos e pelo menos 5 feridos), o Hospital Infantil de Okhmatdyt (2 mortos e pelo menos 18 feridos), tudo na região de Kiev, e as instalações administrativas de uma oficina de reparação mecânica em Kryvyi Rih (10 mortos e 46 feridos), na região de Dnipropetrovsk.No total, olhando para a sua atualização mensal sobre danos a civis, a Missão de Monitorização dos Direitos Humanos da ONU na Ucrânia adiantou ter verificado que a violência relacionada com conflitos matou pelo menos 219 civis e feriu 1.018 em julho, notando que o número de vítimas civis neste mês foi o mais elevado desde outubro de 2022, quando a violência relacionada com conflitos matou 317 civis e feriu 795. No relatório é ainda notado que o padrão de danos a civis em julho assemelhou-se ao dos meses anteriores, com armas explosivas de efeito em área ampla a causar a vasta maioria dos danos, e a maior parte das ocorrências a registar-se em território controlado pelo governo da Ucrânia..Ucrânia estima ter feito 1,25 milhões de baixas do lado inimigo.2025 foi o ano mais letal para os civis ucranianos desde 2022