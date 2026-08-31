Putin reforça laços com Xi e ouve Modi apelar à paz

O presidente russo, Vladimir Putin, dedicou esta segunda-feira (31 de agosto) a reforçar as relações com os dois gigantes asiáticos: a China e a Índia. À margem da cimeira da Organização de Cooperação de Xangai, que decorre no Quirguistão, Putin reuniu-se com o homólogo chinês, Xi Jinping, e o primeiro-ministro indiano Narendra Modi. A primeira reunião foi marcada pelo discurso sobre a parceria estratégica e a construção da ordem mundial multipolar, mas o segundo encontro foi para além das relações entre Moscovo e Nova Deli, com Modi a lançar um novo apelo ao fim da guerra na Ucrânia.“Todos os dias de guerra fazem a humanidade recuar, e devemos trabalhar para pôr fim às hostilidades”, disse o primeiro-ministro indiano, segundo a agência Interfax, reiterando que a Índia apoia todos os esforços de paz destinados a terminar a guerra. Embora mantenha uma relação de proximidade com Moscovo, particularmente nas áreas da defesa, energia e comércio, Nova Deli tem procurado equilibrar essa cooperação com a defesa de uma solução negociada ao conflito. Já Putin procurou sublinhar a solidez da relação bilateral. “As relações russo-indianas continuam a fortalecer-se com base nos princípios de uma parceria estratégica especialmente privilegiada”, disse o presidente russo, destacando a relação pessoal e de confiança construída entre ambos ao longo dos últimos anos. O encontro entre Putin e Modi antecede a visita do presidente russo à Índia, para participar na cimeira dos BRICS - que se realiza em Nova Deli a 12 e 13 de setembro. Um encontro no qual também se espera a presença de Xi - a viagem, que seria a sua primeira em sete anos à Índia, não foi ainda confirmada. No encontro com Putin, Xi defendeu uma esta segunda-feira (31 de agosto) maior cooperação entre Pequim, Moscovo e outros parceiros para promover uma reforma da governação global e uma ordem mundial “multipolar”, segundo a agência oficial chinesa Xinhua. Esta é uma referência frequente da diplomacia chinesa e russa à necessidade de reduzir a predominância ocidental nos assuntos internacionais.De acordo com a Xinhua, o líder chinês afirmou ainda que, “sob a orientação estratégica dos dois líderes e os esforços conjuntos das duas partes, os alicerces das relações entre a China e a Rússia tornar-se-ão cada vez mais fortes”. Já o Kremlin descreveu o encontro como “amigável e construtivo”, centrado sobretudo nas relações bilaterais - como por exemplo tornar permanente a isenção de vistos entre os dois países. A guerra na Ucrânia foi abordada só de forma marginal. A relação entre Moscovo e Pequim aprofundou-se desde a invasão, em 2022. A China tornou-se um parceiro económico cada vez mais importante, absorvendo uma parte crescente das exportações energéticas russas afetadas pelas sanções ocidentais..Xi e Putin destacam a sua amizade e cooperação e alertam para a “lei da selva” nos assuntos mundiais.“Relação entre Xi e Putin é pragmática, construída sobre interesses comuns e cálculos estratégicos”.Narendra Modi assegura a Putin que a Índia "não é neutra" na guerra. "É a favor da paz"