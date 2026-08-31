Kremlin descreveu o encontro entre Putin e Xi como “amigável e construtivo".
Kremlin descreveu o encontro entre Putin e Xi como “amigável e construtivo".FOTO:EPA/KRISTINA SOLOVYOVA/SPUTNIK/KREMLIN
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Putin reforça laços com Xi e ouve Modi apelar à paz

Presidente russo reuniu com os líderes chinês e indiano à margem da cimeira da Organização para a Cooperação de Xangai.
Susana Salvador
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