Putin ordena pausa de 72 horas nos ataques a Kiev
O Presidente russo, Vladimir Putin, ordenou uma pausa de 72 horas nos ataques à capital da Ucrânia, anunciou o Kremlin este sábado, segundo a agência AP. A decisão surge numa altura em que os enviados norte-americanos Steve Witkoff e Jared Kushner chegaram a Moscovo para dar novo fôlego às conversações para acabar com a guerra na Ucrânia.
«Putin ordenou que não sejam realizados ataques contra Kiev durante três dias, a partir da meia-noite de hoje», afirmou o porta-voz da Presidência russa, Dmitry Peskov, à agência estatal russa Tass. Peskov disse que a decisão deve-se à visita de Witkoff e Kushner à capital ucraniana no domingo.
Os enviados norte-americanos chegaram a Moscovo hoje, 5 de setembro, numa altura de intensificação dos ataques da Rússia à Ucrânia. O Presidente ucraniano apontou este sábado para ataques da Rússia aos aeroportos de Kiev e Boryspil, considerando que a Rússia está a querer sabotar as conversações diplomáticas.
Zelensky disse que a Ucrânia iria suspender os ataques aéreos durante a deslocação dos enviados e apelou a Moscovo a fazer o mesmo.