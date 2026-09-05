Presidente da Rússia, Vladimir Putin.
Presidente da Rússia, Vladimir Putin.FOTO: EPA/KRISTINA KORMILITSYNA/SPUTNIK/KREMLIN
Internacional

Putin ordena pausa de 72 horas nos ataques a Kiev

Enviados norte-americanos Steve Witkoff e Jared Kushner chegaram a Moscovo este sábado, 5 de setembro, para dar novo fôlego às conversações para acabar com a guerra na Ucrânia.
Carla Alves Ribeiro
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O Presidente russo, Vladimir Putin, ordenou uma pausa de 72 horas nos ataques à capital da Ucrânia, anunciou o Kremlin este sábado, segundo a agência AP. A decisão surge numa altura em que os enviados norte-americanos Steve Witkoff e Jared Kushner chegaram a Moscovo para dar novo fôlego às conversações para acabar com a guerra na Ucrânia.

«Putin ordenou que não sejam realizados ataques contra Kiev durante três dias, a partir da meia-noite de hoje», afirmou o porta-voz da Presidência russa, Dmitry Peskov, à agência estatal russa Tass. Peskov disse que a decisão deve-se à visita de Witkoff e Kushner à capital ucraniana no domingo.

Os enviados norte-americanos chegaram a Moscovo hoje, 5 de setembro, numa altura de intensificação dos ataques da Rússia à Ucrânia. O Presidente ucraniano apontou este sábado para ataques da Rússia aos aeroportos de Kiev e Boryspil, considerando que a Rússia está a querer sabotar as conversações diplomáticas.

Zelensky disse que a Ucrânia iria suspender os ataques aéreos durante a deslocação dos enviados e apelou a Moscovo a fazer o mesmo.

Presidente da Rússia, Vladimir Putin.
Witkoff and Kushner chegam a Moscovo em novo esforço dos EUA para a paz na Ucrânia
Presidente da Rússia, Vladimir Putin.
Zelensky pressiona para definição da data da primeira visita de Witkoff e Kushner a Kiev
Guerra na Ucrânia
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