Trump: guerra não durará "muito mais". Pedida “licença médica imediata” para tirar Nobel da Paz 2023 da prisão

O Presidente norte-americano, Donald Trump, afirmou esta terça-feira que a guerra contra o Irão não durará "muito mais tempo" e que o Estreito de Ormuz se reabrirá "automaticamente" depois do conflito."Não vamos ficar lá [no Irão] muito mais tempo. Neste momento, estamos a ganhar", declarou Trump em entrevista por telefone ao tabloide The New York Post.Trump assumiu, no entanto, que há "ainda trabalho a fazer para eliminar as capacidades ofensivas" iranianas, "sejam quais forem as que ainda subsistam".O presidente norte-americano insistiu que a ofensiva norte-americana e israelita, para impedir a República Islâmica de representar uma ameaça militar e nuclear para a região, "devastou o país" e que Teerão "já não tem forças".Relativamente ao Estreito de Ormuz, por onde antes da guerra passava um quinto do fornecimento mundial de petróleo e gás natural, opinou que "reabrirá automaticamente" depois do conflito.O Irão "não terá armas nucleares", disse ainda Trump. "Quando sairmos, o estreito reabrirá automaticamente", enfatizou o atual inquilino da Casa Branca.RSF / Lusa