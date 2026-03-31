Internacional

Trump: guerra não durará "muito mais". Pedida “licença médica imediata” para tirar Nobel da Paz 2023 da prisão

Siga aqui as notícias sobre a guerra no Irão, num dia em que Donald Trump criticou o Reino Unido e outros países europeus por não ajudarem no conflito.
Trump: guerra não durará "muito mais". Pedida “licença médica imediata” para tirar Nobel da Paz 2023 da prisão
FOTO: ABEDIN TAHERKENAREH / EPA

Trump antecipa que guerra não durará "muito mais tempo"

O Presidente norte-americano, Donald Trump, afirmou esta terça-feira que a guerra contra o Irão não durará "muito mais tempo" e que o Estreito de Ormuz se reabrirá "automaticamente" depois do conflito.

"Não vamos ficar lá [no Irão] muito mais tempo. Neste momento, estamos a ganhar", declarou Trump em entrevista por telefone ao tabloide The New York Post.

Trump assumiu, no entanto, que há "ainda trabalho a fazer para eliminar as capacidades ofensivas" iranianas, "sejam quais forem as que ainda subsistam".

O presidente norte-americano insistiu que a ofensiva norte-americana e israelita, para impedir a República Islâmica de representar uma ameaça militar e nuclear para a região, "devastou o país" e que Teerão "já não tem forças".

Relativamente ao Estreito de Ormuz, por onde antes da guerra passava um quinto do fornecimento mundial de petróleo e gás natural, opinou que "reabrirá automaticamente" depois do conflito.

O Irão "não terá armas nucleares", disse ainda Trump. "Quando sairmos, o estreito reabrirá automaticamente", enfatizou o atual inquilino da Casa Branca.

RSF / Lusa

Pedida “licença médica imediata” para retirar Nobel da Paz 2023 da prisão

A chamada aliança pela liberdade da ativista iraniana Narges Mohammadi, Prémio Nobel da Paz 2023, solicitou às autoridades iranianas uma “licença médica imediata” para retirá-la da prisão devido ao “extremamente delicado” estado de saúde.

“A vida de Narges Mohammadi está em perigo iminente e apelamos às autoridades iranianas para que atendam o nosso pedido e lhe prestem os cuidados médicos de que necessita urgentemente, concedendo-lhe licença médica imediata”, escreveu, num comunicado publicado no ‘site’ da fundação com o seu nome, sediada em Paris, a sua rede de apoio, que suspeita de que a ativista tenha sofrido um enfarte do miocárdio.

A equipa jurídica de Mohammadi, de 53 anos, acompanhada por um membro da sua família, visitou-a a 29 de março na prisão de Zanjan, segundo um comunicado hoje divulgado pela campanha Free Narges Coalition.

“O seu estado geral era extremamente precário, estava pálida e fraca, com uma perda de peso significativa”, contou a equipa no comunicado, que indica que outras reclusas relataram que a ativista dos direitos humanos foi encontrada inconsciente na sua cela a 24 de março, mas só recebeu cuidados médicos na enfermaria da prisão, apesar de ter “sintomas compatíveis com um enfarte”.

“Apesar desta emergência médica e dos evidentes indícios de um ataque cardíaco, as autoridades recusaram-se a transferir Mohammadi para um hospital ou a permitir que ela consultasse um especialista”, referiu o comunicado.

Mohammadi tem um problema cardíaco e sofreu vários ataques cardíacos enquanto esteve presa, antes de ser submetida a uma cirurgia de emergência em 2022, segundo os seus apoiantes.

Há mais de 25 anos que Narges Mohammadi é reiteradamente presa e julgada pelo seu ativismo contra a pena de morte e o uso obrigatório do véu para as mulheres no Irão.

Em dezembro de 2025, foi novamente detida, e em fevereiro, foi mais uma vez condenada, desta vez a seis anos de prisão, por atentar contra a segurança nacional, e a mais um ano e meio por fazer propaganda contra o sistema islâmico. E já fez uma greve de fome para protestar contra as suas condições de encarceramento.

A comissão diretiva da aliança pela sua libertação, composta pela sua fundação, pela organização não-governamental Repórteres Sem Fronteiras (RSF) e por outras organizações, apelou também às autoridades iranianas para garantirem a sua segurança, dado que a ativista se encontra na prisão de Zanjan, de segurança máxima, juntamente com reclusos condenados por crimes violentos.

O facto de “Mohammadi ser mantida com criminosos violentos, apesar da sua grave cardiopatia e dos recentes traumas e ferimentos físicos, somado às circunstâncias de guerra e bombardeamentos que agora põem em perigo a vida e o bem-estar dos prisioneiros, agrava esta ameaça” à sua vida, sustentou a aliança pela liberdade da galardoada com o Prémio Nobel da Paz 2023.

Outros sintomas preocupantes que apresenta incluem fortes dores de cabeça, náuseas, visão dupla e turva, bem como graves oscilações na pressão arterial e hematomas visíveis, resultantes da sua violenta detenção, a 12 de dezembro de 2025, em Mashhad, afirmou a sua rede de apoio.

Mohammadi está a cumprir várias penas de prisão, num total de até 18 anos, decorrentes de acusações de “reunião e conspiração contra a segurança nacional” e “propaganda contra o Estado”, com penas adicionais de exílio interno e proibição de viajar.

A aliança apelou para a libertação imediata por razões humanitárias de Narges Mohammadi e de todos os defensores dos direitos humanos, escritores e jornalistas presos, instando as autoridades iranianas a garantir-lhes o acesso a cuidados médicos, assistência jurídica e contacto com as suas famílias, em cumprimento do Direito Internacional.

Lusa

UE gastou mais 14 mil ME em importações de combustíveis fósseis num mês de guerra

A União Europeia (UE) gastou mais 14 mil milhões de euros do que habitual com a importação de combustíveis fósseis devido ao conflito no Médio Oriente, anunciou a Comissão Europeia, instando à independência energética do bloco comunitário.

“Desde o início do conflito no Médio Oriente, os preços na UE aumentaram cerca de 70% no gás e 60% no petróleo e, em termos financeiros, 30 dias de conflito já acrescentaram 14 mil milhões de euros à fatura de importação de combustíveis fósseis da União”, disse o comissário europeu da Energia, Dan Jørgensen.

Em conferência de imprensa em Bruxelas após uma reunião por videoconferência dos ministros da Energia da UE, o responsável apontou que “estes números traçam um quadro muito claro”, de que “à medida que a crise no Médio Oriente entra no seu segundo mês se torna evidente que esta é uma situação muito séria”.

Lusa

Sede da OMS em Teerão com vidros partidos após ataques nas últimas duas noites

Tedros Adhanom Ghebreyesus, diretor-geral da Organização Mundial de Saúde (OMS), anunciou através da sua conta na rede social X que foram registados nas últimas duas noites ataques junto à sede da organização que dirige em Teerão, capital do Irão, tendo inclusive partido alguns vidros de janelas do edifício

"Felizmente, todos os colaboradores do escritório da OMS no Irão foram localizados e nenhum ficou ferido", disse, lembrando que "ataques que afetem as operações ou danifiquem as instalações da OMS, ou de outras agências da ONU, cujas localização estão perfeitamente identificadas, não podem ser tolerados e devem ser evitados a todo o custo".

Guarda Revolucionária ameaça atacar empresas dos EUA se mais responsáveis forem mortos

A Guarda Revolucionária iraniana, o Exército ideológico da República Islâmica, ameaçou hoje atacar empresas norte-americanas no Médio Oriente em caso de “assassínio” de mais responsáveis iranianos.

Publicou uma lista de 18 empresas norte-americanas, entre as quais a Google, a Apple, a Meta e a Tesla, afirmando que estas devem “esperar a destruição” das suas instalações “em todos os países da região” do Médio Oriente, em retaliação por quaisquer outros “assassínios no Irão”, a partir das 20:00 de Teerão (17h30 de Lisboa), de quarta-feira.

Em pouco mais de um mês de bombardeamentos ao Irão, os Estados Unidos (EUA) e Israel eliminaram mais de uma dúzia de altos responsáveis religiosos, políticos e militares da República Islâmica, entre os quais o líder supremo, Ali Khamenei (entretanto substituído pelo seu segundo filho, Mojtaba Khamenei), e o chefe do Conselho Supremo de Segurança Nacional iraniano, Ali Larijani.

Lusa

Israel acusa Hezbollah de matar dois soldados da ONU no Líbano

O embaixador israelita junto da ONU responsabilizou hoje o grupo xiita libanês Hezbollah pelo ataque que matou na segunda-feira dois militares da missão de paz no Líbano (FINUL), embora a organização refira uma "explosão de origem desconhecida".

"Relativamente ao ataque ocorrido ontem [segunda-feira], dia 30 de março, podemos confirmar que as forças da FINUL foram atingidas por engenhos explosivos do Hezbollah num incidente perto de Bani Hayyan, no sul do Líbano", afirmou Danny Danon aos jornalistas, minutos antes de uma reunião de emergência do Conselho de Segurança da ONU convocada para abordar os ataques à Força Interina das Nações Unidas no Líbano (FINUL).

Dois “capacetes azuis” (como são conhecidos os militares que integram as missões de manutenção da paz) da FINUL, naturais da Indonésia, foram mortos no sul do Líbano na segunda-feira, quando uma "explosão de origem desconhecida" destruiu o veículo em que seguiam perto de Bani Hayyan, indicou a ONU.

Lusa

França terá negado a Israel o uso do seu espaço aéreo para transportar armas dos EUA

Segundo informação avançada pela Reuters, França terá negado a Israel o uso do seu espaço aéreo para transportar armas dos EUA para serem utilizadas na guerra contra o Irão.

Fontes ouvidas pela agência de notícias, entre as quais um diplomata, informaram que a recusa de França ocorreu no passado fim de semana. Até ao momento, França não fez comentários sobre a informação avança pela agência de notícias.

Se Irão não aceitar um acordo, EUA vão intensificar a operação militar, diz Pete Hegseth

Pete Hegseth afirmou que se a nova liderança do Irão for sensata vai aceitar um acordo para o fim da guerra. "O presidente [dos EUA] não faz bluff", avisou o secretário da Defesa.

Afirmou que Trump está disposto a um acordo, mas que se o Irão não quiser chegar a um entendimento, os Estados Unidos vão continuar com a operação Fúria Épica "com mais intensidade".

Sobre as negociações com o Irão, o secretário da Defesa referiu que estão em curso e que se mantêm "ativas". Enquanto não for alcançado um acordo, "negociamos com bombas", disse, citado pela imprensa internacional.

"Queremos que este acordo seja alcançado, se possível. Caso contrário, estamos preparados para continuar", assegurou Hegseth.

Questionado sobre a possibilidade de se avançar com tropas norte-americanas em solo iraniano, o secretário da Defesa não descartou nenhuma hipótese, sem revelar mais informações.

Durante o briefing, Dan Caine, chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas dos EUA, disse que, nos últimos 30 dias, foram atingidos mais de 11.000 alvos. 

Os próximos dias na guerra contra o Irão serão "decisivos", afirma secretário da Defesa dos EUA 

O secretário da Defesa dos EUA, Pete Hegseth, afirmou esta terça-feira que os próximos dias na guerra contra o Irão serão "decisivos". A afirmação foi proferida durante um briefing sobre o conflito do Médio Oriente, em curso há mais de um mês.

“Os próximos dias serão decisivos. O Irão sabe disso e não há quase nada que possam fazer militarmente a esse respeito”, disse, citado pelo The Guardian.

Pete Hegseth começou o briefing revelando que esteve no Médio Oriente com as forças norte-americanas que foram destacadas para a região.

França não escapa às críticas de Trump. "Tem sido pouco cooperante"

Depois do Reino Unido é a vez de França estar na mira de Donald Trump. O presidente dos EUA acusou o país aliado de ser "pouco cooperante" na operação militar contra o Irão.

"A França não deixou que aviões com destino a Israel, carregados com material militar, sobrevoassem o território francês. A França tem sido muito pouco cooperante no que diz respeito ao 'Carniceiro do Irão' [Ali Khamenei], que foi eliminado com sucesso! Os EUA vão lembrar-se", escreveu Trump na rede social Truth Social.

"Vão buscar o vosso petróleo", diz Trump ao Reino Unido e aos “países que não conseguem obter combustível para aviões"

O presidente dos Estados Unidos voltou esta terça-feira a criticar a posição de países aliados no conflito do Médio Oriente, acusando o Reino Unido de não querer participar na queda do regime de Teerão.

Donald Trump afirmou que "para todos os países que não conseguem obter combustível de aviação" por causa do bloqueio no estreito de Ormuz, "como o Reino Unido, que se recusou a envolver-se na decapitação do Irão", tem duas sugestões: "Comprem aos EUA, temos bastante", e " vão até ao estreito " buscá-lo.

"Têm de aprender a lutar por vocês, os EUA já não estarão lá para vos ajudar, tal como vocês não estiveram lá para nos ajudar", afirmou o presidente norte-americano na rede social Truth Social.

Trump aproveitou ainda para afirmar que "o Irão foi dizimado". "A parte difícil já passou. Vão buscar o vosso próprio petróleo!", concluiu.

A entrada dos Houthis na guerra e o impacto que podem provocar

Um mês depois do início da guerra do Irão, os Houthis juntaram-se ao conflito, tendo lançado pelo menos dois ataques com mísseis desde o Iémen na direção de Israel e drones - foram todos intercetados.

A entrada em cena dos Houthis abre uma nova frente de guerra para Israel e ameaça ainda mais a economia mundial, caso a milícia iemenita opte por voltar a atacar os navios que passam o estreito Bab-el-Mandeb e cruzam o Mar Vermelho. Além disso, dificulta a situação humanitária no Iémen, abalado por anos de guerra civil.

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Paralisação dos serviços de pronto-socorro pode deixar 3000 veículos sem assistência na Páscoa

Uma paralisação no setor do pronto-socorro, motivada pela subida do preço dos combustíveis, poderá deixar 3.000 veículos sem assistência nas principais estradas do país durante a Páscoa, alertou a Associação Nacional do Ramo Automóvel (ARAN). 

Em comunicado, a associação indicou que várias empresas do setor tencionam deixar de assegurar serviços fora das localidades, nomeadamente em autoestradas, SCUT e vias rápidas, por serem os mais dispendiosos em termos de consumo de combustível.

A ARAN referiu que esta decisão surge após uma subida superior a 40 cêntimos no preço do gasóleo nas últimas três semanas, agravando de forma significativa os custos operacionais das empresas de assistência em estrada.

Segundo a associação, a eventual redução da atividade poderá traduzir-se no aumento dos tempos de resposta e em atrasos na remoção de veículos avariados ou sinistrados, com impacto na fluidez do trânsito e no risco de acidentes, sobretudo num período de maior intensidade de circulação.

A informação recolhida junto do setor apontou ainda para a possibilidade de redução de frotas e de trabalhadores, perante a dificuldade em manter os atuais níveis de operação.

A ARAN sublinhou que os serviços de pronto-socorro são frequentemente os primeiros a chegar ao local de acidentes, alertando que a sua fragilização pode ter consequências na segurança rodoviária.

Perante este cenário, a associação apelou à adoção de medidas urgentes que permitam mitigar o impacto do aumento dos combustíveis e assegurar a continuidade de um serviço considerado essencial.

Lusa

Irão diz que central de dessalinização está inoperacional após ter sido atingida por ataque

Uma central de dessalinização da ilha de Qeshm, no Irão, está inoperacional depois de ter sido atingida por um ataque aéreo no início do mês, informou esta terça-feira o governo iraniano aos media, noticia a Reuters.

"A água potável na Ilha de Qeshm é fornecida por centrais de dessalinização. Uma das centrais de dessalinização da Ilha de Qeshm foi alvo de um ataque e está completamente fora de serviço, uma vez que não é possível repará-la a curto prazo", afirmou o responsável do Ministério da Saúde iraniano, segundo indicou a agência de notícias Borna.

Pequim confirma que três navios chineses atravessaram Estreito de Ormuz e apela a “um cessar-fogo o mais rapidamente possível”

O Governo chinês confirmou hoje que três navios do país asiático conseguiram atravessar recentemente o Estreito de Ormuz, num sinal de alívio parcial para o tráfego nesta via estratégica, que se encontra bloqueada pelo Irão.

A porta-voz do ministério dos Negócios Estrangeiros da China Mao Ning afirmou, em conferência de imprensa, que, “após coordenação com as partes relevantes, três navios chineses transitaram recentemente pelo Estreito de Ormuz”.

Mao sublinhou que a China “agradece a assistência prestada pelas partes envolvidas” e destacou a importância estratégica desta rota marítima para o comércio internacional.

“O Estreito de Ormuz e as suas águas adjacentes são uma importante via internacional para o comércio de mercadorias e de energia”, acrescentou a porta-voz, apelando a “um cessar-fogo o mais rapidamente possível” e ao restabelecimento “da paz e da estabilidade no Golfo Pérsico”.

As declarações de Mao surgem depois de dados do portal de monitorização marítima MarineTraffic indicarem que os cargueiros da Cosco “Indian Ocean” e “Arctic Ocean”, bem como o “Mac Hope”, um navio com bandeira do Panamá que se declarou de propriedade e tripulação chinesas, atravessaram na segunda-feira esta via e se encontram já a leste de Ormuz.

Segundo órgãos de comunicação chineses, os dois cargueiros da Cosco transportavam contentores maioritariamente vazios e tinham ficado retidos no Golfo Pérsico desde o final de fevereiro, quando começaram os ataques dos Estados Unidos e de Israel contra o Irão, seguidos da retaliação de Teerão.

Lusa

Exército israelita diz estar preparado para mais "semanas" de ataques contra o Irão

Nadav Shoshani, porta-voz do exército israelita, afirmou que o país está preparado para continuar com a ofensiva contra o Irão nas próximas "semanas", mas esclareceu que a decisão é política.

"Estamos preparados para continuar a operar nas próximas semanas. Temos os alvos para isso, as munições para isso, os efetivos para isso, e cabe à liderança decidir", disse Shoshani, citado pela France 24.

PM britânico preside a reunião do comité de emergência Cobra. Impacto económico da guerra em discussão

O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, preside esta terça-feira a uma reunião do comité de emergência Cobra para discutir os impactos da guerra no Irão na economia do Reino Unido, de acordo com a BBC.

A reunião do comité Cobra, que se destina a coordenar a resposta de emergência a uma crise, acontece um dia depois de um encontro, realizado em Downing Street, com executivos dos setores da energia, dos transportes marítimos e da banca. Os responsáveis discutiram os impactos dos condicionamentos no estreito de Ormuz. Segundo a emissora britânica, o primeiro-ministro disse aos líderes empresariais que deve ser um "esforço conjunto" para lidar com o impacto da guerra.

Conflito no Médio Oriente faz inflação disparar para 2,7% em março

O preço dos combustíveis disparou em março e provocou uma aceleração agressiva da inflação, até aos 2,7%. Em causa está um acréscimo de 0,6 pontos percentuais (p.p.) face a fevereiro.

De acordo com os dados preliminares do INE, registaram-se subidas de 5,8% nos produtos energéticos (-2,2% em fevereiro) e de 6,4% nos produtos alimentares não transformados (6,7% no mês precedente). "A aceleração do IPC é quase na totalidade explicada pelo aumento do preço dos combustíveis", lê-se no relatório.

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UE deve preparar-se para uma "perturbação prolongada" no setor energético, diz comissário europeu

Comissário Europeu para a Energia, Dan Jorgensen, afirmou esta terça-feira que a União Europeia (UE) deve preparar-se para uma "perturbação prolongada" no setor energético, como consequência da guerra no Irão, que dura há mais de um mês.

Antes de uma reunião de emergência, marcada para esta terça-feira por videoconferência, com os ministros da Energia da UE, o comissário europeu enviou uma carta aos governantes, a que a Reuters teve acesso, na qual Jorgensen disse que os países foram "encorajados a tomar medidas" em antecipação "a uma perturbação potencialmente prolongada", devido ao conflito no Médio Oriente.

Itália recusou uso de base aérea na Sicília pelos EUA

A Itália recusou que as forças armadas dos Estados Unidos da América (EUA) utilizassem a base aérea de Sigonella, na ilha da Sicília, há uns dias, em manobras de guerra contra o Irão.

Fontes citadas pela agência noticiosa italiana ANSA confirmaram a notícia veiculada pelo jornal Il Corriere della Sera.

O ministro da Defesa Italiano, Guido Crosetto, recusou o pedido dos EUA após serem conhecidos os planos de voo de diversas aeronaves norte-americanas cujo destino final era o Médio Oriente.

As mesmas fontes adiantaram que não houve quaisquer consultas ou pedidos de autorização semelhantes anteriormente junto das forças armadas de Itália.

O itinerário terá sido comunicado com os aviões já em trânsito, mas as autoridades italianas verificaram que não se tratava de voos normais ou de apoio logístico, ficando portanto de fora do previsto pelos tratados entre EUA e Itália para o uso de bases aéreas naquele país europeu.

Lusa

Trump terá admitido acabar com a guerra, mesmo que estreito de Ormuz continue parcialmente fechado

Depois de ameaçar o Irão com a destruição de centrais de energia, o presidente dos EUA terá admitido aos seus assessores que está disponível para acabar com a guerra contra Teerão, mesmo que o estreito de Ormuz continue parcialmente encerrado, segundo informação avançada pelo Wall Street Journal.

De acordo com o jornal, que cita fontes governamentais, Donald Trump e os seus assessores consideraram que uma missão para reabrir a rota marítima prolongaria o conflito para além do prazo de 4 a seis semanas estabelecido inicialmente, adiando, assim, para uma data posterior, uma operação para restabelecer a circulação no estreito de Ormuz.

Citando responsáveis governamentais, o jornal refere que os objetivos principais de Trump nesta guerra passam por enfraquecer a marinha iraniana e o seu arsenal de mísseis, bem como reduzir as atuais hostilidades.

Pelo menos oito feridos em ataques iranianos no centro de Israel

Ataques iranianos no centro de Israel fizeram pelo menos oito feridos, de acordo com as autoridades locais, citadas pelo Times of Israel.

As cidades israelitas de Bnei Brak, Ramat Gan e Petah Tikva foram atingidas pelos ataques.

Vários carros incendiaram-se depois de terem sido atingidos por fragmentos de mísseis.

De acordo com a CNN, há relatos de queda de destroços em vários locais da cidade de Telavive.

Após morte de capacetes azuis no Líbano, Conselho de Segurança da ONU reúne-se esta terça-feira

O Conselho de Segurança da ONU reúne-se esta terça-feira de emergência, na sequência da morte de três capacetes azuis no sul do Líbano.

Israel tem lançado ataques contra alvos do movimento pró-Irão Hezbollah no sul do Líbano.

As mortes de três militares indonésios, no espaço de 24 horas, em dois incidentes separados no sul do território libanês, estão a ser investigadas pela Força Interina das Nações Unidas no Líbano (FINUL).

Autoridades iranianas confirmam ataque contra instalações militares

Um responsável de segurança do gabinete do governador de Isfahan confirmou esta terça-feira que ataques atingiram "instalações militares" nesta província do centro do Irão, onde se situa uma instalação nuclear.

Akbar Salehi acrescentou que a extensão dos danos e o possível número de vítimas eram ainda desconhecidos.

"Os relatos iniciais indicam que as instalações militares em Isfahan foram visadas", disse Salehi, citado pela agência de notícias Fars, ligada aos Guardas da Revolução.

Um ataque dos Estados Unidos (EUA) atingiu a cidade de Isfahan, capital da província com o mesmo nome, durante a madrugada, lançando uma enorme bola de fogo para o céu.

Lusa

Dubai garante não haver feridos nem derrame após ataque a petroleiro

As autoridades do Dubai asseguraram esta terça-feira não existirem feridos nem derrame da carga após um petroleiro kuwaitiano ter sido atingido num porto daquela cidade dos Emirados Árabes Unidos (EAU) por um projétil lançado pelo Irão.

Contudo, o impacto causou um incêndio, depois de mais um ataque aéreo das forças armadas da República Islâmica iraniana, que tem visado países vizinhos do golfo Pérsico em retaliação face aos ataques de conjuntos israelo-americanos, iniciados em 28 de fevereiro.

A empresa Kuwait Oil Corporation informou que o petroleiro estava totalmente carregado com petróleo bruto no momento do ataque.

A Organização do Reino Unido para o Transporte Marítimo (UKMTO, na sigla inglesa) relatou um ataque a uma embarcação a 31 milhas náuticas a noroeste do Dubai (cerca de 57 quilómetros).

Lusa

Chinesa Cosco consegue que dois cargueiros atravessem Ormuz

Dois cargueiros da estatal chinesa Cosco Shipping e outro navio de propriedade e tripulação chinesa, mas com bandeira do Panamá, conseguiram atravessar o estreito de Ormuz na segunda-feira, segundo o portal de monitorização MarineTraffic.

Os mapas da plataforma mostram que tanto os navios da Cosco “Indian Ocean” e “Arctic Ocean” como o panamiano “Mac Hope” já se encontram em águas a leste de Ormuz, após atravessarem essa via marítima crucial, por onde passa cerca de 20% do petróleo e do gás natural consumidos a nível mundial, e que se encontra bloqueada de facto pelo Irão.

As embarcações da Cosco tinham previsto partir rumo à Malásia em meados de março, mas os ataques dos Estados Unidos e de Israel contra o Irão, bem como as represálias de Teerão – também dirigidas contra outros países da região – deixaram-nas retidas no Golfo Pérsico.

Lusa

Estados Unidos atacam cidade iraniana de Isfahan onde se situa instalação nuclear

Um ataque dos Estados Unidos atingiu Isfahan durante a madrugada, lançando uma enorme bola de fogo para o céu, numa cidade do centro do Irão onde se situa uma instalação nuclear.

Embora o exército dos EUA não tenha até ao momento feito qualquer comentário sobre o bombardeamento, o presidente norte-americano, Donald Trump partilhou nas redes sociais um vídeo do ataque a Isfahan, com explosões a iluminar o céu noturno.

Isfahan alberga uma das três instalações atacadas pelos EUA em junho e os militares norte-americanos acreditam que parte do urânio altamente enriquecido do Irão está armazenado ou enterrado na cidade.

Os satélites de rastreio de incêndios da agência aeroespacial norte-americana NASA sugerem que as explosões ocorreram perto do Monte Soffeh, uma área que Washington acredita ter posições militares. O Irão ainda não confirmou o ataque.

Uma imagem de satélite obtida pouco antes do impasse de 12 dias em junho entre o Irão e Israel sugere que Teerão transferiu um camião carregado de urânio altamente enriquecido para uma instalação nuclear em Isfahan.

A imagem de um satélite Pléiades Neo da Airbus Defence and Space mostra um camião carregado com 18 contentores azuis a entrar num túnel no Centro de Tecnologia Nuclear de Isfahan cerca de duas semanas antes de os EUA bombardearem o local.

Analistas acreditam que o camião transportava a maior parte ou todas as reservas iranianas de urânio enriquecido com uma pureza de até 60%. Este é um pequeno passo técnico para atingir o nível de 90%, necessário para armas nucleares.

Lusa

Israel diz que mais quatro soldados morreram no sul do Líbano

As Forças de Defesa de Israel (IDF, na sigla em inglês) informaram que mais quatro soldados morreram na frente de combate com o movimento pró-Irão Hezbollah, no sul do Líbano.

O exército israelita divulgou na plataforma de mensagens Telegram os nomes de três das vítimas, sendo que os familiares já foram notificados: o capitão Noam Madmoni e os sargentos Ben Cohen e Maxsim Entis.

A família do quarto militar não autorizou a divulgação do seu nome, referiram as IDF, sem fornecer detalhes sobre as circunstâncias das mortes.

Um soldado ficou gravemente ferido e um reservista sofreu ferimentos moderados no incidente. Os feridos foram levados para um hospital para receberem tratamento médico, acrescentou o exército.

O anúncio eleva para nove o número de soldados israelitas mortos no sul do Líbano desde 2 de março, quando o Hezbollah atacou Israel, em retaliação pela morte do líder supremo do Irão, Ali Khamenei, no primeiro dos bombardeamentos israelo-americanos em Teerão em 28 de fevereiro.

Lusa

Países asiáticos procuram crude russo com guerra a pressionar oferta

Os países asiáticos estão a competir cada vez mais pelo petróleo bruto russo, à medida que se agrava a crise energética provocada pela guerra dos Estados Unidos (EUA) e de Israel contra o Irão.

Grande parte do petróleo que passava pelo estreito de Ormuz, agora praticamente bloqueado, destinava-se à Ásia, a região mais atingida pelos choques energéticos. A entrada no conflito dos rebeldes Houthis do Iémen, apoiados pelo Irão, veio aumentar os riscos para o transporte marítimo.

Para aliviar a pressão sobre o abastecimento global, os EUA levantaram temporariamente as sanções sobre carregamentos de petróleo russo já em trânsito, primeiro para a Índia e depois para outros países.

A procura asiática está a subir e a Rússia continua a lucrar, mas há limites: Moscovo já exporta perto do seu máximo recente e enfrenta dificuldades devido à guerra na Ucrânia e aos ataques contra as suas infraestruturas energéticas.

Antes do conflito com o Irão, China, Índia e Turquia eram os principais compradores de petróleo russo, aproveitando descontos, apesar das sanções ocidentais.

Com o alívio das sanções, países do Sudeste Asiático, como Filipinas, Indonésia, Tailândia e Vietname, começaram a mostrar interesse. As Filipinas importaram petróleo russo pela primeira vez em cinco anos, pouco depois de declararem emergência energética.

No entanto, estes países terão de competir com China e Índia por volumes limitados ainda em trânsito.

Lusa

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Pentágono nega que Hegseth tenha tentado investir no setor da defesa antes da guerra

O Pentágono negou que o secretário da Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, tenha tentado investir em importantes empresas do setor antes do início da ofensiva contra o Irão, como noticiou o Financial Times.

O porta-voz do Pentágono, Sean Parnell, classificou na segunda-feira como "falsa e inventada" a informação do jornal britânico, que indicava que um corretor da bolsa ligado a Hegseth teria procurado fazer um investimento multimilionário num fundo destinado a investir em empresas que fabricam armas, aviões e sistemas de defesa.

De acordo com o Financial Times, o corretor de Hegseth na Morgan Stanley contactou a BlackRock em fevereiro para investir no fundo Defense Industrials Active, poucos dias antes de os Estados Unidos lançarem uma ação militar contra Teerão.

"Trata-se de mais uma difamação infundada e desonesta, concebida para enganar o público. Exigimos uma retratação imediata", acrescentou Parnell, na conta oficial do Pentágono na rede social X.

O caso gerou um debate sobre a transparência e possíveis conflitos de interesses de funcionários com acesso a informações de defesa, enquanto analistas assinalam que movimentos financeiros em setores estratégicos costumam ser alvo de vigilância mediática, mesmo sem evidência de conduta ilegal.

Lusa

Petroleiro do Kuwait atingido no porto do Dubai

Um petroleiro do Kuwait foi na segunda-feira atingido por um projétil lançado do Irão, quando estava atracado no porto do Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, segundo a Kuwait Petroleum Corporation (KPC).

A empresa afirmou que o ataque causou um incêndio e danos significativos no petroleiro, o que pode originar um derrame de petróleo, de acordo com um comunicado divulgado pela Agência de Notícias do Kuwait (KUNA).

A KPC informou que o petroleiro estava totalmente carregado com crude no momento do ataque.

O ataque, que não causou feridos nem mortos, foi atribuído ao Irão, que lança mísseis e ‘drones’ diariamente contra alvos norte-americanos e israelitas nos países do Golfo Pérsico em retaliação pelos ataques contra Teerão, que duram há mais de um mês.

Pouco antes, a Organização do Reino Unido para o Transporte Marítimo (UKMTO, na sigla inglesa) tinha informado de um ataque a uma embarcação a 31 milhas náuticas (cerca de 57 quilómetros) a noroeste do Dubai.

Desde 28 de fevereiro, quando começou a guerra contra o Irão, a UKMTO registou 24 incidentes envolvendo navios no Estreito de Ormuz, a via navegável estratégica bloqueada por Teerão e por onde passa normalmente um quinto do comércio mundial de petróleo.

Destes 24 incidentes, 16 envolveram projéteis que atingiram embarcações.

Também nas últimas horas, quatro pessoas ficaram feridas no Dubai devido à queda de destroços provocados pelas defesas aéreas, informaram as autoridades.

"As autoridades do Dubai responderam a um incêndio numa casa abandonada em Al Badaa, causado por destroços após a interceção de um ataque de defesa aérea. Quatro pessoas que estavam perto da casa sofreram ferimentos ligeiros", disse em comunicado o Gabinete de Imprensa do Dubai, sem especificar a origem dos destroços.

Lusa

Secretário de Estado dos EUA critica Espanha por não permitir uso do espaço aéreo

O secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, criticou hoje a Espanha por proibir o uso do espaço aéreo, tendo questionado o papel da NATO se os Estados Unidos não se puderem servir "quando necessário".

"Temos países como a Espanha, um membro da NATO que nos comprometemos a proteger e que nos nega o uso do seu espaço aéreo e se vangloria disso, que nos nega o uso das suas bases, afirmou Rubio numa entrevista à Al Jazeera. "E há outros países que também o fizeram, e então perguntamo-nos: o que ganha os Estados Unidos?", argumentou.

Rubio explicou que uma das razões pelas quais ele próprio apoiava a NATO é porque as bases "dão influência, dão flexibilidade e dão capacidade operacional em todo o mundo" ao EUA.

"Mas se a NATO serve apenas para defendermos a Europa caso seja atacada, enquanto eles nos negam acesso às suas bases quando precisamos delas... não é um acordo muito bom", afirmou.

Rubio, que é também conselheiro de Segurança Nacional do presidente norte-americano, Donald Trump, alertou que "é difícil manter um compromisso e dizer que é bom para os Estados Unidos". "Tem sido muito frustrante", sublinhou.

 Os Estados Unidos, recordou, têm dezenas de milhares de militares na Europa, milhares de milhões de dólares em armamento por toda a Europa. "Tudo isto para defender a Europa, não para defender os Estados Unidos (...) vamos ter de rever tudo isto" quando terminar a ofensiva contra o Irão, indicou.

 Rubio salientou que "se amanhã decidíssemos retirar as nossas tropas da Europa, seria o fim da NATO".

Espanha fechou o espaço aéreo a todos os voos envolvidos nos ataques ao Irão, além de ter recusado a utilização de duas bases militares pelos Estados Unidos (EUA), disseram o Governo e as forças armadas espanholas.

Lusa

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Acompanhe aqui os desenvolvimentos sobre a guerra no Médio Oriente

Bom dia,

Siga aqui os principais desenvolvimentos sobre a guerra contra o Irão, desencadeada a 28 de fevereiro por uma operação conjunta dos Estados Unidos e Israel.

Teerão tem respondido com ataques contra alvos militares e estratégicos em diversos países aliados dos EUA no Médio Oriente.

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