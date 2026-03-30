Trump ameaça acabar "estadia" no Irão destruindo centrais de energia e ilha de Kharg se não existir acordo

O presidente dos EUA voltou a ameaçar o Irão caso não seja alcançado um acordo em breve para acabar com a guerra e se o estreito de Ormuz não for "imediatamente aberto", embora refira que Washington está em "negociações sérias" com um "novo regime" de Teerão. "Os Estados Unidos da América estão em negociações sérias com um novo regime, mais razoável, para encerrar as nossas operações militares no Irão", começa por referir Donald Trump na mensagem publicada na Truth Social.Diz que "foram feitos grandes progressos" nas negociações, mas avisa a nova liderança do Irão. "Se por algum motivo não for alcançado um acordo em breve, o que é provável que aconteça, e se o estreito de Ormuz não for imediatamente 'aberto para negócios', concluiremos a nossa adorável 'estadia' no Irão explodindo e obliterando completamente todas as suas centrais de produção de energia eléctrica, poços de petróleo e a Ilha de Kharg (e possivelmente todas as centrais de dessalinização!), que propositadamente ainda não 'tocamos'"."Isto será em retaliação pelos nossos muitos soldados e outros que o Irão massacrou e matou durante os 47 anos do 'Reinado de Terror' do antigo regime", conclui Trump.