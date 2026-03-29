O escritório da emissora do Qatar Al Araby foi destruído no sábado após um ataque aéreo no norte de Teerão.
O escritório da emissora do Qatar Al Araby foi destruído no sábado após um ataque aéreo no norte de Teerão.EPA / ABEDIN TAHERKENAREH
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Irão avisa os EUA para as consequências de uma invasão terrestre

Paquistão anunciou que vai receber nos “próximos dias” negociações entre Teerão e Washington. Netanyahu diz que Israel vai ampliar a sua invasão no sul do Líbano.
Ana Meireles
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