Atestar o carro com gasolina já custa mais 14% e no gasóleo subida vai em 30% desde o início da guerra
Foto: RUNGROJ YONGRIT / EPA
Economia

Atestar o carro com gasolina já custa mais 14% e no gasóleo subida vai em 30% desde o início da guerra

Guerra no Médio Oriente começou há apenas um mês e dois dias e já fez subir custo de um depósito de 50 litros de diesel de 80 para 104 euros. Na gasolina, agravamento é de 84 para 96 euros.
Luís Reis Ribeiro
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