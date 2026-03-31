Um cartaz de Abdul-Malik al-Houthi, que lidera os Houthis desde a morte do fundador, em 2004.
Um cartaz de Abdul-Malik al-Houthi, que lidera os Houthis desde a morte do fundador, em 2004.EPA/YAHYA ARHAB
Internacional

Da economia à crise humanitária: o impacto dos Houthis na guerra

Grupo que conta com o apoio do Irão estreou-se lançando mísseis no sábado (28 de março) contra Israel. O risco é se volta a visar os navios no Mar Vermelho, ameaçando a economia mundial.
Susana Salvador
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