Oleodutos ligam o continente à ilha que alberga o terminal para abastecer os petroleiros de grande porte.
Oleodutos ligam o continente à ilha que alberga o terminal para abastecer os petroleiros de grande porte.ESA
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Nevrálgica para a economia do Irão, ilha de Kharg está na mira de Trump

Presidente dos EUA considera bombardear ou invadir a ilha situada no golfo Pérsico. Casa Branca aponta para mais duas semanas de operações militares.
César Avó
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