Trump faz nova ameaça. "Uma civilização inteira vai morrer esta noite" caso o Irão não aceite um acordo

O presidente norte-americano fez esta terça-feira uma nova ameaça ao Irão caso não seja alcançado um acordo. "Uma civilização inteira vai morrer esta noite", escreveu Donald Trump numa mensagem na rede social Truth Social. "Uma civilização inteira vai morrer esta noite, para nunca mais voltar. Não quero que isso aconteça, mas provavelmente vai acontecer". "No entanto, agora que temos uma mudança de regime completa e total, onde prevalecem mentes diferentes, mais inteligentes e menos radicalizadas, talvez algo revolucionariamente maravilhoso possa acontecer, quem sabe? Vamos descobrir esta noite, num dos momentos mais importantes da longa e complexa história do Mundo. 47 anos de extorsão, corrupção e morte vão finalmente chegar ao fim. Deus abençoe o Grande Povo do Irão!", lê-se na mensagem.