Israel fala em "poderoso ataque" contra fábrica em South Pars. Irão diz ter atacado navio de guerra dos EUA

As Forças de Defesa de Israel (IDF, na sigla em inglês) anunciaram esta segunda-feira a morte de Asghar Bagheri, comandante da Unidade de Operações Especiais da Força Quds da Guarda Revolucionária do IrãoExército israelita indica que Bagheri "liderou inúmeros ataques contra Israel e em todo o mundo".Na nota divulgada nas redes sociais, acrescentam que "Bagheri comandou pessoalmente operações contra soldados das IDF na fronteira entre a Síria e Israel".Anteriormente, foi noticiada a morte de chefe dos serviços secretos da Guarda Revolucionária do Irão.