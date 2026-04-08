Paulo Rangel, ministro dos Negócios Estrangeiros
Paulo Rangel, ministro dos Negócios EstrangeirosTIAGO PETINGA/LUSA
Internacional

"Um recuo à beira do abismo". Portugal e UE saúdam acordo de cessar-fogo entre EUA e Irão

A presidente da Comissão Europeia diz que cessar-fogo de duas semanas implica a “necessária redução das tensões”. O acordo "representa um recuo à beira do abismo", destacou a chefe da diplomacia da UE
DN/Lusa
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O Governo português saudou esta quarta-feira, 8 de abril, o acordo de cessar-fogo e de abertura do estreito de Ormuz alcançado na terça-feira (7) pelos Estados Unidos e Irão.

Numa mensagem publicada na rede social X, o Ministério dos Negócios Estrangeiros português agradece a mediação do Paquistão, assim como "os esforços de todos os seus parceiros nas negociações".

"Este é um primeiro passo determinante para um solução diplomática duradoura e sustentável do conflito. Portugal apoiou e apoia com todo o empenho este caminho diplomático, como deixou claro nos contactos dos dois últimos dias com os Ministros dos Negócios Estrangeiros do Paquistão e do Egito", lê-se na mensagem do ministério tutelado por Paulo Rangel.

Von der Leyen saúda cessar-fogo por trazer “necessária redução das tensões”

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, também saudou cessar-fogo de duas semanas por implicar a “necessária redução das tensões”.

“Congratulo-me com o cessar-fogo de duas semanas acordado ontem [terça-feira] à noite entre os Estados Unidos e o Irão. Traz uma tão necessária redução das tensões”, afirmou Ursula von der Leyen, numa publicação na rede social X, após o anúncio da madrugada de hoje.

Agradecendo ao Paquistão pela sua mediação, a líder do executivo comunitário disse ser “fundamental que as negociações para uma solução duradoura para este conflito continuem”.

Cessar-fogo entre Washington e Teerão representa recuo à beira do abismo

Já a chefe da diplomacia da União Europeia (UE) considerou que o cessar-fogo de duas semanas entre Estados Unidos e Irão relativamente à guerra no Médio Oriente “representa um recuo à beira do abismo” e “cria oportunidades”.

“O acordo de cessar-fogo entre os Estados Unidos e o Irão representa um recuo à beira do abismo, após semanas de escalada”, reagiu Kaja Kallas, numa publicação na rede social X, após o anúncio da madrugada de hoje.

A Alta representante da UE para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança salientou que o cessar-fogo “cria uma oportunidade muito necessária para reduzir as ameaças, parar os mísseis, retomar a navegação marítima e abrir espaço para a diplomacia rumo a um acordo duradouro”, vincando que o Estreito de Ormuz, atualmente bloqueado e crucial para o comércio mundial de petróleo, “deve voltar a estar aberto”.

O presidente norte-americano, Donald Trump, anunciou na terça-feira que aceitou suspender por duas semanas os bombardeamentos e ataques ao Irão, num “cessar-fogo bilateral”, e após ter recebido de Teerão uma proposta de paz “viável”.

Depois, o Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irão confirmou o cessar-fogo bilateral de duas semanas com os Estados Unidos e informou que as negociações para um acordo de paz terão lugar no Paquistão a partir de 10 de abril.

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