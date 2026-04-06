Durante a sua primeira declaração, Trump ameaçou com prisão o jornalista que noticiou o desaparecimento no Irão do aviador do F-15, bem como ao seu informador.
Durante a sua primeira declaração, Trump ameaçou com prisão o jornalista que noticiou o desaparecimento no Irão do aviador do F-15, bem como ao seu informador. EPA/AARON SCHWARTZ / POOL
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Irão rejeita cessar-fogo horas antes de expirar ultimato de Trump

Teerão quer acordo de paz que inclua todos os conflitos da região. Presidente dos EUA reconheceu a contraproposta, mas disse que era insuficiente, voltando a ameaçar com a destruição do país.
César Avó
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