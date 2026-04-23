Trump diz que tem "todo o tempo do mundo" para chegar a um acordo e acabar com a guerra

Donald Trump afirmou esta quinta-feira que não está sob pressão para chegar rapidamente a um acordo com o Irão para pôr fim à guerra, frisando que o tempo está a favor dos Estados Unidos e não do Irão."Sou possivelmente a pessoa menos pressionada que já esteve nesta posição. Tenho todo o tempo do mundo, mas o Irão não — o tempo está a esgotar-se!", escreveu o líder da Casa Branca numa publicação no Truth Social.O presidente norte-americano voltou a descrever a posição militar do Irão como significativamente enfraquecida, detalhando que "a Marinha do Irão está no fundo do mar, a sua Força Aérea está destruída, o seu armamento antiaéreo e de radar desapareceu, os seus líderes já não estão entre nós, o bloqueio é hermético e forte e, a partir daí, só piora — o tempo não está a seu favor!"Trump reiterou que qualquer acordo para pôr fim à guerra será feito nos termos dos EUA, sublinhando que um acordo só será alcançado “quando for apropriado e bom” para os Estados Unidos, bem como para os seus "aliados e, na verdade, para o resto do mundo”.