Trump diz que acordo com o Irão é "irrelevante" para os EUA

O presidente norte-americano, Donald Trump, afirmou este sábado à noite, aos jornalistas, que lhe é indiferente se será alcançado um acordo com o Irão, numa altura em que as duas nações mantêm negociações diplomáticas no Paquistão. Ao abandonar a Casa Branca, Trump demonstrou um tom de total confiança, declarando: "Independentemente do que aconteça, nós vencemos. Se chegamos a um acordo ou não, não faz qualquer diferença para mim".O presidente confirmou que o vice-presidente JD Vance se encontra em solo paquistanês a negociar com as autoridades iranianas, num processo que admitiu já durar "há muitas horas". Apesar do esforço diplomático em curso, Trump manteve a sua retórica de vitória militar, alegando que os Estados Unidos "derrotaram totalmente aquele país"."Talvez eles façam um acordo, talvez não, não importa", reforçou o líder norte-americano. "Do ponto de vista da América, nós vencemos". .As equipas de negociação dos Estados Unidos e do Irão iniciaram, em Islamabad, esta noite, uma nova ronda de conversações trilaterais mediadas por funcionários paquistaneses, avança a agência de notícias iraniana Tasnim. Este encontro direto marca um esforço diplomático de alto nível para tentar alcançar um acordo que ponha fim às hostilidades, mas o ambiente permanece tenso, com a agência semi-oficial a falar em "exigências excessivas" (na perspetiva iraniana) da parte da delegação norte-americana. Segundo a Tasnim, esta nova ronda poderá mesmo ser a "última oportunidade" para se estabelecer um quadro comum de entendimento..O Ministério dos Transportes do Qatar anunciou que a navegação marítima no Golfo Pérsico será totalmente retomada para todos os tipos de navios e embarcações a partir deste, domingo. Segundo comunicado oficial, a navegação geral será permitida entre as 06h00 e as 18h00, embora os barcos licenciados para a pesca mantenham a autorização para navegar durante as 24 horas do dia.As autoridades qataris apelaram aos operadores para que cumpram rigorosamente as diretrizes e garantam que todos os equipamentos de segurança e proteção estão operacionais antes e durante as viagens, de forma a manter os mais elevados padrões de segurança..O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, declarou este sábado (11), pela televisão, que a campanha militar contra o Irão "ainda não terminou", apesar das negociações de cessar-fogo que decorrem atualmente no Paquistão. Num discurso de 13 minutos, noticiado pela CNN e dirigido ao público interno, Netanyahu afirmou que Israel alcançou "resultados históricos", destacando a eliminação da liderança de topo de Teerão e a destruição das suas capacidades nucleares e de mísseis.Sobre as reservas de urânio enriquecido do Irão, o líder israelita foi taxativo, assegurando que estas serão removidas através de um acordo ou "por outros meios". Netanyahu afirmou ainda que o regime iraniano está "enfraquecido" e a "implorar por um cessar-fogo" para garantir a sua própria sobrevivência. No entanto, o tom triunfalista do líder israelita contrasta com as sondagens nacionais realizadas na última semana, que indicam que a maioria dos israelitas não acredita numa vitória de Israel e dos EUA nesta guerra.A par da situação com o Irão, Netanyahu anunciou ter aprovado conversações diretas com o Líbano, agendadas para a próxima semana em Washington. O governante sublinhou que qualquer entendimento terá de incluir o desarmamento do Hezbollah e resultar num acordo de paz real e duradouro..Oito pessoas foram mortas e outras nove ficaram hoje gravemente feridas na sequência de ataques aéreos israelitas contra uma localidade na região de Saida, no sul do Líbano, informou o Ministério da Saúde do país.Num novo balanço do Ministério da Saúde libanês, citado pela AFP, é referido que os ataques aéreos israelitas no Líbano mataram 2020 pessoas desde o início da guerra entre o Hezbollah pró-iraniano e Israel, em 2 de março.O balanço aponta para 248 mulheres, 165 crianças e 85 profissionais de saúde e de socorro mortos, além de 6436 feridos.Segundo a AFP, na manhã de hoje houve ataques israelitas na região de Nabatiyé, que mataram 10 pessoas, incluindo três socorristas.Lusa.O presidente francês, Emmanuel Macron, pediu ao seu homólogo iraniano para aproveitar as negociações que estão a decorrer em Islamabad, no Paquistão, para alcançar um abrandamento "duradouro" das hostilidades, e "um acordo que ofereça garantias sólidas para a segurança na região". "Salientei a necessidade de o Irão restabelecer, o mais rapidamente possível, a liberdade e a segurança de circulação no estreito de Ormuz, para o que a França está disposta a contribuir", lê-se na nota que Macron publicou nas redes sociais. O chefe de Estado francês destacou ainda a "importância" pelo "respeito total pelo cessar-fogo, incluindo no Líbano". "A França dá todo o seu apoio à ação das autoridades libanesas, que são as únicas legítimas para exercer a soberania do Estado e decidir o destino do Líbano", afirmou..O Comando Central das Forças Armadas dos EUA (CENTCOM) informou que as forças norte-americanas começaram este sábado "a preparar as condições para a desminagem no estreito de Ormuz", através da "realização de operações por dois contratorpedeiros de mísseis guiados da Marinha dos EUA".O CENTCOM refere-se ao USS Frank E. Peterson e ao USS Michael Murphy, que "transitaram pelo estreito de Ormuz e operaram no Golfo Pérsico como parte de uma missão mais ampla para garantir que o estreito está completamente livre de minas marítimas previamente instaladas pela Guarda Revolucionária Islâmica do Irão", de acordo com o comunicado divulgado.“Hoje, iniciámos o processo de estabelecimento de uma nova passagem e partilharemos em breve esta rota segura com a indústria marítima para incentivar o livre fluxo do comércio”, disse o Almirante Brad Cooper, comandante do CENTCOM.Os EUA avançaram ainda que "reforços adicionais das forças norte-americanas, incluindo drones subaquáticos, vão juntar-se à operação de limpeza nos próximos dias"..A primeira fase das negociações diretas entre os EUA e o Irão terminou, segundo a agência de notícias iraniana Fars. As delegações dos dois países terão trocado documentos sobre os temas que estiveram em discussão nas negociações de paz. De acordo com a CNN, que cita um comunicado do Governo iraniano, as conversações vão entrar na "fase dos especialistas", que irão reunir-se para debater questões relacionadas com questões económicas, militares, jurídicas e nucleares.As negociações prosseguem para “finalizar os detalhes técnicos”, segundo o executivo iraniano, noticia a CNN..Várias agências das Nações Unidas apelaram este sábado, numa declaração conjunta, ao fim da impunidade quanto a violações generalizadas do direito internacional no Médio Oriente, especificando que "até as guerras têm regras" que devem ser respeitadas.Numa declaração conjunta citada pela AFP, os responsáveis das agências da ONU para os direitos humanos, saúde, alimentação, refugiados e crianças, entre outras, disseram estar "alarmados com as contínuas violações das leis da guerra e do direito internacional humanitário" na região."Até as guerras têm regras, e essas regras devem ser respeitadas", acrescentou o comunicado assinado também pelo subsecretário-geral para os Assuntos Humanitários, Tom Fletcher.Os responsáveis denunciaram o crescente número de vítimas desde que os ataques dos Estados Unidos e de Israel contra o Irão deram início à guerra na região, a 28 de fevereiro."Em apenas um mês no Médio Oriente, dezenas de milhares de civis foram mortos ou feridos. Centenas de milhares foram deslocados, muitos deles várias vezes", assinalam, alertando que "os números continuam a aumentar e os serviços essenciais são cada vez mais difíceis de aceder”.Segundo os signatários, "os profissionais de saúde, os hospitais e as ambulâncias têm sido visados", bem como "escolas foram atingidas" e "as infraestruturas civis, incluindo pontes, edifícios de apartamentos, casas, instalações de água potável e centrais elétricas, foram destruídas”.As agências manifestaram ainda particular preocupação com o impacto da guerra “nas mulheres, crianças e pessoas com necessidades especiais”, lembrando ainda que os "colegas humanitários foram apanhados no fogo cruzado”.Desde o início do ano, “14 trabalhadores humanitários foram mortos ou feridos nos territórios palestinianos ocupados, oito no Irão e cinco no Líbano”, afirmaram os autores da declaração, condenando o número “alarmante”.As autoridades das agências da ONU declararam também que “condenam veementemente todos os ataques contra civis, incluindo trabalhadores humanitários e de saúde, bem como contra propriedade civil”."Apelamos a todas as partes — sejam Estados-membros da ONU ou grupos armados — para que respeitem as suas obrigações legais de proteger os civis, incluindo o pessoal humanitário, e as infraestruturas civis", acrescentaram.Lusa.Enquanto as negociações de paz decorrem em Islamabad, no Paquistão, Donald Trump tem publicado várias mensagens a reiterar as conquistas dos EUA na guerra contra o Irão e a criticar meios de comunicação social que têm feito a cobertura do conflito do Médio Oriente.Na mais recente declaração publicada na Truth Social, o presidente norte-americano afirmou que o "estreito de Ormuz será aberto em breve", voltando a referir que "navios vazios" estão a dirigir-se para os Estados Unidos para "'carregar'"..Em Islamabad estão a decorrer negociações diretas, com as delegações dos Estados Unidos, Irão e Paquistão reunidas na mesma sala, confirmou a Casa Branca, segundo avançou a Associated Press. Do lado dos EUA, o vice-presidente norte-americano, JD Vance, lidera a delegação, que conta com o enviado especial Steve Witkoff e Jared Kushner, genro de Donald Trump..Donald Trump repetiu este sábado as críticas a países aliados e as conquistas dos EUA na operação Fúria Épica, referindo, por exemplo, que a Marinha iraniana e a Força Aérea foram "dizimadas". "As fábricas de mísseis e drones foram praticamente destruídas, juntamente com os próprios mísseis e drones", escreveu em mais uma mensagem na Truth Social, onde também mencionou a morte dos "antigos 'líderes'" do regime de Teerão."Estamos agora a iniciar o processo para desobstruir o estreito de Ormuz como um favor a países de todo o mundo, incluindo a China, o Japão, a Coreia do Sul, a França, a Alemanha e muitos outros", anunciou o presidente norte-americano. "Incrivelmente, eles não têm a coragem nem a vontade de fazer este trabalho por conta própria", criticou Trump, referindo que "navios petroleiros vazios de muitas nações estão" a "dirigir-se para os EUA para se abastecerem de petróleo"..O presidente francês conversou com o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman, tendo expressado o seu apoio ao "cessar-fogo, que deve ser totalmente respeitado e estendido sem demora ao Líbano". "Discutimos a necessidade de restaurar a navegação totalmente livre e segura no estreito de Ormuz o mais rapidamente possível", escreveu Emmanuel Macron na rede social X.Os dois concordaram em manter o contacto, de modo a contribuir para a "conclusão de um acordo para garantir a paz e a segurança duradouras na região", referiu o presidente francês..As negociações de paz em Islamabad já começaram, avança a estação de televisão norte-americana CBS e a Reuters.De acordo com a agência de notícias as negociações são trilaterais, entre EUA, Irão e Paquistão, e estão a decorrer no Serena Hotel Islamabad .A BBC avança que, até ao momento, são negociações separadas, sendo conduzidas por mediadores paquistaneses. .Hotel de luxo no Paquistão que vai receber negociações entre EUA e Irão expulsa hóspedes.O presidente norte-americano voltou a usar as redes sociais para informar que "um enorme número de petroleiros completamente vazios, alguns dos maiores do mundo, estão a caminho dos Estados Unidos".Segundo Donald Trump, as embarcações vão transportar "o melhor "petróleo (e gás!) do mundo". "Temos mais petróleo do que as duas maiores economias petrolíferas seguintes juntas – e de qualidade superior. Estamos à sua espera. Rápido!", lê-se na mensagem. .A televisão estatal iraniana informou que a delegação do Irão estabeleceu "linhas vermelhas" nestas negociações em Islamabad. As propostas de Teerão terão sido enviadas ao primeiro-ministro do Paquistão, segundo notícia da Reuters. À CBS, uma autoridade norte-americana afirmou que não foram celebrados quaisquer acordos sobre as propostas do Irão.As linhas vermelhas, segundo a imprensa internacional, incluem o estreito de Ormuz, reparações de guerra, bem como o desbloqueamento dos ativos congelados iranianos..O Ministério da Saúde do Líbano fez saber que os ataques israelitas no sul do Líbano deste sábado fizeram 10 mortos, entre os quais três elementos das equipas de emergência, noticia o The Guardian, que cita a AFP.De acordo com o governo libanês, Israel lançou três ataques que atingiram zonas do distrito de Nabatiyeh..Após ter reunido, de forma separada, com as delegações dos EUA e do Irão, o primeiro-ministro do Paquistão elogiou o empenho das duas comitivas para "dialogar de forma construtiva". "O primeiro-ministro manifestou a esperança de que estas negociações sirvam como um passo importante para uma paz duradoura na região", revelou uma nota do gabinete de Shehbaz Sharif partilhada nas redes sociais.É ainda referido que o Paquistão espera “continuar a facilitar o progresso de ambas as partes no sentido de uma paz sustentável na região”..A Casa Branca informou que o vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance, manteve este sábado conversações com o primeiro-ministro paquistanês, Shehbaz Sharif. O primeiro-ministro expressou a esperança de que estas negociações possam ser o caminho para uma "paz duradoura na região”, referiu uma nota do gabinete de Sharif.Além de Vance, a delegação norte-americana em Islamabad é composta pelo enviado especial dos EUA, Steve Witkoff, e por Jared Kushner, genro de Donald Trump.Anteriormente, de acordo com a Associated Press, que cita a televisão estatal iraniana, o presidente do parlamento do Irão, Mahammad Bagher Qalibaf, também esteve reunido com o primeiro-ministro paquistanês..Incerteza em torno do plano de 10 pontos que o Irão apresentou e que Trump diz ser "viável".O primeiro vice-presidente do Irão afirmou hoje que se os Estados Unidos derem prioridade aos seus interesses em vez dos de Israel pode haver acordo nas negociações de paz que se iniciam hoje no Paquistão."Se negociamos em Islamabad com representantes dos 'Estados Unidos primeiro', é provável alcançar um acordo que beneficie ambas as partes e o mundo", escreveu hoje Mohamed Reza Aref, primeiro vice-presidente do Irão, na rede social X, citado pela agência Efe.A horas do início das negociações entre as delegações dos Estados Unidos e do Irão em Islamabad, Aref acrescentou que se Teerão enfrentar "representantes de 'Israel primeiro', não haverá acordo".Nesse caso, assinalou que "inevitavelmente o Irão continuará a sua defesa com ainda mais firmeza do que antes, e o mundo enfrentará maiores custos". . Já o presidente do parlamento iraniano, Mohamad Baqer Qalibaf, que encabeça a delegação do seu país nas negociações, afirmou que mantém a "boa vontade" de negociar, mesmo que tenha realçado a sua absoluta falta de confiança nos Estados Unidos."Temos boa vontade, mas não confiamos nos Estados Unidos devido às experiências das últimas negociações", disse, em referência às negociações sobre a questão nuclear de 2025 e de janeiro, que terminaram em ofensivas israelo-americanas contra o país persa.Lusa.Líbano e Israel iniciam negociações para cessar-fogo na terça-feira em Washington.O ministro dos Negócios Estrangeiros do Paquistão disse hoje esperar que o Irão e os Estados Unidos "participem de forma construtiva" nas conversações de paz que começam em Islamabad para pôr fim à guerra no Médio Oriente.O chefe da diplomacia paquistanesa, Ishaq Dar, disse também "reiterar o desejo do Paquistão de ajudar as partes a chegar a uma solução duradoura para o conflito", segundo um comunicado divulgado pouco após a chegada da delegação norte-americana a Islamabad..O vice-presidente norte-americano, JD Vance, chegou hoje ao Paquistão para dar início às negociações entre os Estados Unidos da América e o Irão para pôr fim à guerra no Médio Oriente.O vice-presidente, que lidera a delegação norte-americana, foi recebido pelo poderoso chefe do exército paquistanês, Asim Munir, à chegada à base aérea de Nur Khan, perto de Islamabad.Além de JD Vance, a delegação norte-americana é constituída pelos enviados da Casa Branca Steve Witkoff e Jared Kushner, genro de Donald Trump.A delegação do Irão, liderada pelo presidente do parlamento, Mohammed Bagher Qalibaf, aterrou na sexta-feira à tarde em Islamabad, segundo noticiaram então os media iranianos.Em Islamabad, as ruas normalmente muito movimentadas da capital paquistanesa estão hoje desertas devido aos bloqueios das forças de segurança em antecipação das conversações..Hotel de luxo no Paquistão que vai receber negociações entre EUA e Irão expulsa hóspedes. Segundo a televisão estatal do Irão, as negociações só começarão se os norte-americanos, liderados pelo vice-presidente, JD Vance, aceitarem as condições prévias do Irão.Pouco antes da partida, o líder parlamentar iraniano tinha afirmado nas redes sociais que faltava cumprir duas condições acordadas mutuamente – um cessar-fogo no Líbano, alvo na quinta-feira de um ataque sem precedentes por Israel, e a libertação de ativos iranianos bloqueados.Lusa.Líbano e Israel iniciam negociações para cessar-fogo na terça-feira em Washington