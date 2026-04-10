Líbano e Israel iniciam negociações para cessar-fogo na terça-feira em Washington

Delegações do Líbano e Israel vão encontrar-se na terça-feira em Washington para negociarem um cessar-fogo na ofensiva israelita contra o grupo xiita libanês Hezbollah, anunciou esta sexta-feira, 10 de abril, o gabinete do Presidente libanês.“Foi acordado realizar uma reunião inicial na terça-feira no Departamento de Estado [dos Estados Unidos] para discutir o estabelecimento de uma trégua e a data para o início das negociações entre o Líbano e Israel, sob orientação dos Estados Unidos”, refere o comunicado, divulgado após uma reunião entre os embaixadores dos dois países nos Estados Unidos.A confirmação do encontro surge após o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, ter anunciado, na quinta-feira, o início de negociações diretas com o Governo libanês destinadas a desarmar o grupo xiita Hezbollah e estabelecer "relações pacíficas" entre os dois países.O Líbano vincou, por seu turno, que pretende um cessar-fogo antes do início de qualquer negociação, segundo uma declaração de um elemento do Governo à agência France Presse (AFP), na quinta-feira.O Ministério da Saúde libanês também informou hoje que os ataques israelitas de quarta-feira mataram, pelo menos, 357 pessoas e deixaram 1.223 feridos, no dia mais sangrento desde o recomeço da guerra entre Israel e Hezbollah, em 02 de março.O Exército israelita afirmou, por seu turno, que esses ataques mataram mais de 180 combatentes do Hezbollah, grupo apoiado pelo Irão.Os ataques ocorreram após acordado um cessar-fogo entre os Estados Unidos e o Irão, para abrir espaço a negociações sobre o conflito que atinge a região do Golfo desde 28 de fevereiroWashington e Telavive argumentaram que o cessar-fogo não se aplica ao Líbano, apesar do Paquistão, país mediador, ter inicialmente indicado o contrário..Trump avisa que "iranianos só estão vivos hoje para negociar" e garante que sem acordo voltará a atacar o Irão.Hotel de luxo no Paquistão que vai receber negociações entre EUA e Irão expulsa hóspedes