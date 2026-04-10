“Vamos tentar ter uma negociação positiva", diz JD Vance. Em Islamabad já está a delegação iraniana

Antes de iniciar a viagem até ao Paquistão, palco de negociações sobre o cessar fogo entre Irão e EUA, o vice-presidente norte-americano disse estar entusiasmado com o início das conversações. “Estamos entusiasmados pela negociação. Penso que será positiva”, disse Vance aos jornalistas. “Como disse o presidente dos Estados Unidos, se os iranianos estiverem dispostos a negociar de boa-fé, estaremos certamente dispostos a estender-lhes a mão. Se tentarem enganar-nos, vão descobrir que a equipa de negociação não é tão recetiva”, afirmou, em tom de aviso.“Vamos tentar ter uma negociação positiva. O presidente deu-nos algumas orientações bastante claras e veremos o que acontece”, adiantou Vance.