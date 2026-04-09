Famílias libanesas fugiram de zonas que Israel avisou que iria bombardear, em Beirute.
Famílias libanesas fugiram de zonas que Israel avisou que iria bombardear, em Beirute.EPA/WAEL HAMZEH
Internacional

Israel aceita falar de paz com o Líbano após ataques que ameaçam diálogo entre EUA e Irão

Pressionado por Trump, Netanyahu autoriza “negociações de paz diretas”, mas sem falar num cessar-fogo. Teerão ameaçava boicotar as conversações em Islamabad por causa dos bombardeamentos israelitas.
Susana Salvador
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