Kristalina Georgieva, chefe máxima do FMI. Washington, 9 de abril de 2026.
Kristalina Georgieva, chefe máxima do FMI. Washington, 9 de abril de 2026.Foto: SHAWN THEW / EPA
Economia

FMI. Mesmo que a guerra acabe, custo de vida, energia e turismo ficam pior e haverá mais fome no mundo

“Se não fosse este choque, estaríamos a rever em alta as projeções de crescimento global” revelou a diretora-geral do FMI. Mas “crescimento será mais lento, mesmo que a paz dure” e esta guerra acabe.
Luís Reis Ribeiro
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