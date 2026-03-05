Teerão pede “sangue sionista” e de Trump. Irão diz que EUA vão arrepender-se "amargamente" de afundar navio

A Guarda Revolucionária da República Islâmica iraniana declarou hoje o estreito de Ormuz, entre golfos Pérsico e de Omã, sob seu controlo de acordo com o direito internacional e que quaisquer navios fora do protocolo serão afundados."De acordo com as leis e resoluções internacionais em tempos de guerra, as regras de trânsito pelo estreito de Ormuz estarão sob o controlo da República Islâmica", disse o brigadeiro-general Kiumars Heidari, vice-comandante da base Khatam al-Anbiya, o comando central unificado das forças armadas iranianas, às televisões locais.O responsável militar frisou que alguma quebra das normas por parte das embarcações que cruzem a zona pode implicar que sejam “atacadas e afundadas”.Lusa