Um iraniano assinala com uma bandeira o que antes do bombardeamento era uma esquadra da polícia no centro de Teerão.
Um iraniano assinala com uma bandeira o que antes do bombardeamento era uma esquadra da polícia no centro de Teerão.EPA/ABEDIN TAHERKENAREH
Internacional

Guerra salpica até à Turquia e obriga a NATO a intervir

Ancara criticara na véspera a estratégia de Teerão. Pentágono mostra-se confiante de que o Irão está a ficar sem defesas, mas os EUA também estarão a ficar desprovidos das munições mais avançadas.
César Avó
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Emmanuel Macron
Hezbollah
Irão
NATO
edição impressa
Pete Hegseth
Operação Fúria Épica

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt