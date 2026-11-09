Rússia e Ucrânia terão demonstrado "flexibilidade", em privado, sobre território, diz responsável dos EUA
Na véspera das negociações trilaterais entre Ucrânia, Rússia e EUA, agendadas para esta terça e quarta-feira em Abu Dhabi, um responsável norte-americano afirmou que Kiev e Moscovo têm manifestado, em privado, alguma "flexibilidade" sobre a questão do território, nomeadamente a região de Donetsk.
"Obviamente, as posições públicas continuam as mesmas. A Rússia afirma que quer toda a região de Donetsk e a Ucrânia defende que se respeite a linha de contacto, mas ambos os lados têm demonstrado um pouco de flexibilidade em privado", assegurou aos jornalistas, sob condição de anonimato, o oficial dos EUA.
A mesma fonte referiu, no entanto, que a questão territorial só será abordada depois da definição das garantias de segurança para a Ucrânia após a guerra, um tema crucial nas negociações de paz.
"Não resolverão a questão de Donetsk nem a questão territorial enquanto não souberem qual será a sua arquitetura de segurança após a guerra", disse o responsável norte-americano. "Não vamos conseguir finalizar uma sem a outra", sublinhou, citado agências de notícias turca, Anadolu.
Afirmou ainda que estará em cima da mesa a possibilidade de garantias de segurança para a Ucrânia semelhante ao artigo 5º da NATO.
"Presidente Trump está determinado a pôr fim a esta guerra horrível", diz Jared Kushner
Recorde-se que os enviados norte-americanos Steve Witkoff e Jared Kushner vão liderar os esforços diplomáticos em Abu Dhabi. Mas antes das negociações trilaterais, os EUA já fizeram saber que vão reunir-se com os representantes da Ucrânia, da UE, da NATO, da Alemanha, da França, do Reino Unido e da Itália. O objetivo é "dar continuidade às consultas e coordenação estreitas que temos vindo a realizar nas últimas semanas sobre a segurança europeia e o futuro pós-guerra da Ucrânia", disse Kushner numa mensagem publicada nas redes sociais.
"O presidente Trump está determinado a pôr fim a esta guerra horrível, que causou enormes perdas de vidas, destruição e sofrimento. Estamos a trabalhar arduamente para encontrar uma solução negociada que possa trazer uma paz duradoura e criar as condições para uma Ucrânia soberana, segura e próspera, num ambiente de segurança europeu mais estável", destacou o enviado dos EUA.
Jared Kushner informou que o trabalho diplomático tem como base "quatro prioridades": O "fim aos combates, desenvolver garantias e acordos de segurança pós-guerra credíveis que reduzam o risco de um novo conflito, preparar um plano económico e de prosperidade abrangente para a Ucrânia e promover medidas humanitárias para aliviar o sofrimento e fazer face às consequências humanas desta guerra".
Acrescentou ainda que estão a trabalhar com Kiev e Moscovo sobre "questões humanitárias", nomeadamente "o regresso de prisioneiros e civis".