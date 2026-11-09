Rússia e Ucrânia terão demonstrado "flexibilidade", em privado, sobre território, diz responsável dos EUA

Na véspera das negociações trilaterais entre Ucrânia, Rússia e EUA, agendadas para esta terça e quarta-feira em Abu Dhabi, um responsável norte-americano afirmou que Kiev e Moscovo têm manifestado, em privado, alguma "flexibilidade" sobre a questão do território, nomeadamente a região de Donetsk.

"Obviamente, as posições públicas continuam as mesmas. A Rússia afirma que quer toda a região de Donetsk e a Ucrânia defende que se respeite a linha de contacto, mas ambos os lados têm demonstrado um pouco de flexibilidade em privado", assegurou aos jornalistas, sob condição de anonimato, o oficial dos EUA.

A mesma fonte referiu, no entanto, que a questão territorial só será abordada depois da definição das garantias de segurança para a Ucrânia após a guerra, um tema crucial nas negociações de paz.

"Não resolverão a questão de Donetsk nem a questão territorial enquanto não souberem qual será a sua arquitetura de segurança após a guerra", disse o responsável norte-americano. "Não vamos conseguir finalizar uma sem a outra", sublinhou, citado agências de notícias turca, Anadolu.

Afirmou ainda que estará em cima da mesa a possibilidade de garantias de segurança para a Ucrânia semelhante ao artigo 5º da NATO.