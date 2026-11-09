UE exige fim dos ataques a infraestruturas na Ucrânia e quer restabelecer livre navegação no Mar Negro

A garantia da livre circulação marítima no Mar Negro e a salvaguarda do abastecimento energético e alimentar na Ucrânia motivaram uma tomada de posição inequívoca por parte da União Europeia (UE). A presidente do executivo comunitário, Ursula von der Leyen, defendeu a interrupção das hostilidades contra estruturas críticas ucranianas, alertando para a gravidade do cenário atual.

“As ameaças à segurança estão a intensificar-se, os ataques estão a aumentar e vidas inocentes já foram perdidas”, advertiu a responsável em Bruxelas esta segunda-feira, sustentando que “a liberdade de navegação no Mar Negro deve ser restabelecida e preservada”.

O posicionamento formal da liderança comunitária antecede uma deslocação oficial da responsável à Roménia e à Bulgária. O objetivo central dos encontros com os chefes de governo de ambos os países — integrantes da UE e da NATO no flanco oriental — passa pela consolidação de estratégias conjuntas de resposta aos riscos na região.

Antes do arranque do périplo regional, Ursula von der Leyen articulou posições com o chefe de Estado ucraniano, Volodymyr Zelensky, focando-se na proteção das rotas comerciais e nas iniciativas diplomáticas em curso, que incluem reuniões em Abu Dhabi e um encontro com líderes europeus em Dublin.

Neste contexto, a presidente da Comissão apelou explicitamente a um “cessar-fogo que abranja as infraestruturas alimentares e energéticas”, vitais para a subsistência da população e sustentabilidade económica do país.

A bacia do Mar Negro permanece um ponto crítico no equilíbrio geopolítico europeu. Desde o despoletar do conflito, a estabilidade das redes de transporte de cereais e de energia através desta via tem sofrido perturbações permanentes, com forte impacto no abastecimento global.