Europa vai enviar equipa para as reuniões trilaterais em Abu Dhabi

A União Europeia vai enviar representantes para as conversações de paz sobre a Ucrânia, que se realizam esta terça e quarta-feira em Abu Dhabi. A informação foi confirmada pela presidente do executivo comunitário, Ursula von der Leyen, numa mensagem que publicou esta segunda-feira no X depois de ter falado com Volodymyr Zelensky, afirmando que “a UE estará presente ao lado dos nossos parceiros” na capital dos Emirados Árabes Unidos. “A liberdade de navegação no Mar Negro deve ser restaurada e preservada. Reiterei o meu apoio ao vosso [de Zelensky] apelo a um cessar-fogo que abranja as infraestruturas alimentares e energéticas.”

Bruxelas será representada por Bjoern Seibert, chefe de gabinete de Ursula von der Leyen, e Anna-Maria Boura, principal conselheira de política externa do presidente do Conselho, António Costa, que irão acompanhados por assessores de segurança nacional de França, Alemanha e Reino Unido. É ainda esperada a presença de um representante do secretário-geral da NATO, Mark Rutte. Porém, segundo o Politico, não é claro se a equipa europeia estará na sala durante as negociações. O enviado dos EUA Jared Kushner disse na semana passada que um formato multilateral seria organizado “caso haja progressos”, mas sem especificar se tal seria já em Abu Dhabi.

As reuniões que se realizam em Abu Dhabi representam o regresso às negociações técnicas trilaterais entre Ucrânia, Rússia e Estados Unidos, suspensas desde o início da guerra entre Washington e Teerão. E foram precedidas nas últimas semanas por encontros do enviado dos EUA Steve Witkoff com Volodymyr Zelensky em Oslo e depois Vladmir Putin em São Petersburgo, mas também de negociações em Bruxelas sobre a reconstrução da Ucrânia e as garantias de segurança para Kiev, que contaram com a participação de equipas ucranianas, americanas, europeias e da NATO.

Numa entrevista ao programa 60 Minutos, divulgada no domingo à noite, Donald Trump disse acreditar que “estamos muito perto de fechar um acordo” para pôr fim à guerra, o que resultaria numa “Ucrânia com um formato ligeiramente diferente”, sem apresentar pormenores. Dias antes, declarou que o fim do conflito envolve toda a Europa. Esta segunda-feira, o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, afirmou que Trump se referia provavelmente aos avanços nas garantias de segurança para a Ucrânia e a Europa, adiantando que “houve alguns avanços em relação à forma como esta arquitetura poderia ser no pós-conflito”. Mas deixando claro que “ainda não está nada finalizado, mas talvez seja possível obter algum progresso amanhã em Abu Dhabi, onde Jared [Kushner] e Steve [Witkoff] estarão presentes.”

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, recusou esta segunda-feira a presença de europeus em Abu Dhabi, afirmando que as negociações são “trilaterais”, admitindo que “os americanos têm os seus próprios canais de comunicação com eles, assim como os ucranianos”. Mas reconheceu que as negociações sobre a segurança terão de contar, a dado momento, com a participação da Europa.

“Quaisquer expectativas realistas em relação às próximas negociações em Abu Dhabi deverão ser bastante modestas. Só estão a ocorrer porque Putin quer dar a Trump um motivo para continuar a distanciar-se da Ucrânia”, defende John Herbst, antigo embaixador dos EUA na Ucrânia e diretor sénior do Centro para a Eurásia do Atlantic Council. “Enquanto a Casa Branca se contentar com pequenos gestos, em vez de concessões reais, Putin não mudará de rumo. A guerra não terminará. Pode até piorar, uma vez que a posição de Putin só seria reforçada caso os Estados Unidos continuassem a reduzir a pressão sobre o agressor. Talvez, então, o único resultado das negociações seja o acordo para uma nova ronda”.