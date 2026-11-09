Ucrânia. UE pretende assegurar 45 mil milhões de euros para cobrir défice adicional de financiamento

A União Europeia (UE) pretende assegurar cerca de 45 mil milhões de euros, dois terços do défice adicional de financiamento da Ucrânia estimado em 70 mil milhões de euros, anunciou esta segunda-feira, 9 de novembro, o comissário europeu da Economia, Valdis Dombrovskis.

“Estamos a trabalhar para cobrir o défice de financiamento da Ucrânia, que se revelou superior ao inicialmente previsto. Trata-se de um montante adicional de 70 mil milhões de euros, dos quais a UE pretende assegurar cerca de dois terços, ou seja, mais 45 mil milhões de euros”, afirmou Valdis Dombrovskis, falando à margem da reunião do Eurogrupo, em Bruxelas.

“Estamos atualmente a analisar as diferentes opções, que serão posteriormente apresentadas aos Estados-membros”, referiu o responsável.

Uma das possibilidades em análise passa pela utilização dos ativos do Banco Central da Rússia imobilizados na União Europeia, uma opção que tem estado no centro das discussões entre os países europeus sobre o financiamento do esforço de guerra ucraniano.

“Já lançámos os procedimentos relativos ao empréstimo de apoio à Ucrânia para 2027, seguindo a abordagem que estamos a adotar este ano, com um financiamento de 45 mil milhões de euros: cerca de um terço destinado ao apoio orçamental e dois terços ao apoio à defesa”, apontou Valdis Dombrovskis à imprensa europeia.

“A componente de apoio orçamental será, por sua vez, dividida equitativamente entre a assistência macrofinanceira e o Mecanismo para a Ucrânia”, adiantou.

A Ucrânia enfrenta necessidades crescentes de financiamento para manter o esforço de guerra contra a Rússia, tanto ao nível militar como orçamental.

A União Europeia acordou um empréstimo de 90 mil milhões de euros para apoiar Kiev em 2026 e 2027, destinado a financiar necessidades orçamentais e de defesa.

O financiamento adicional agora em discussão surge na sequência de uma avaliação de necessidades superior à inicialmente prevista, com a Comissão Europeia a estudar formas de mobilizar mais 70 mil milhões de euros, dos quais pretende assegurar cerca de 45 mil milhões.