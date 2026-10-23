Putin diz que russos e ucranianos são "o mesmo povo" e que Ucrânia não é "território deles"

Vladimir Putin, citando alegados "estudos genéticos", afirmou esta sexta-feira que russos e ucranianos são "um só povo" e repetiu que as regiões ucranianas anexadas ilegalmente são "território histórico da Rússia".

“Os estudos genéticos mais recentes revelam que os russos e os ucranianos são, na verdade, um único povo", disse Putin numa entrevista à emissora estatal VGTRK, acrescentou. Nessa mesma entrevista, sublinhou que as regiões de Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia não são "território" ucraniano e que os referendos aí realizados provam que os residentes querem ser russos.

"Falar de perdas territoriais seria inadequado neste contexto", afirmou Putin. "Mesmo agora, estamos dispostos a negociar e a procurar uma saída para esta situação complicada e difícil, na medida em que se trata de um povo que nos é muito próximo", acrescentou.