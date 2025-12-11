Zelensky admite referendo sobre territórios e revela proposta dos EUA para retirada do Donbas

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, admitiu pela primeira vez, nesta quinta-feira, 11 de dezembro, a possibilidade de realizar um referendo para decidir sobre a cedência de territórios à Rússia, sublinhando que a população ucraniana "deve ter voz" na decisão.Esta é uma mudança de postura do líder ucraniano, que até ao momento sempre rejeitou publicamente a possibilidade de ceder territórios aos russos, uma das exigências de Vladimir Putin para por fim ao conflito.Zelensky confirmou ter entregado aos Estados Unidos uma versão atualizada do plano de paz para a Ucrânia, que inclui 20 pontos e contém propostas sobre segurança, reconstrução do território e um Exército com até 800 mil soldados. Segundo o líder ucraniano, a administração Trump propôs a criação de uma “zona económica livre” no Donbas, área da qual os norte-americanos sugerem que Kiev se retire. Acrescentou ainda que estão a ser discutidas ainda retiradas russas de zonas em Kharkiv, Sumy e Dnipro, segundo avança a SkyNews.O presidente ucraniano negou a existência de um prazo de Natal para concessões, afirmando que os EUA apenas querem “um entendimento sobre o estatuto” das regiões.Líderes europeus têm reforçado nos últimos tempos que só o governo ucraniano pode decidir sobre o seu território, enquanto a “Coligação dos Dispostos”, que reúne países europeus dispostos a ajudar a Ucrânia, analisa esta quinta-feira o progresso das negociações..Zelensky está pronto para ter eleições, mas ucranianos querem esperar até haver paz