Zelensky, Starmer, Merz e Macron estiveram juntos na segunda-feira em Londres, Esta quinta-feira voltarão a reunir-se por videoconferência.
Zelensky, Starmer, Merz e Macron estiveram juntos na segunda-feira em Londres, Esta quinta-feira voltarão a reunir-se por videoconferência. TOLGA AKMEN / EPA
Zelensky está pronto para ter eleições, mas ucranianos querem esperar até haver paz

O presidente é o nome com mais intenções de voto, apesar de obter apenas 20,3%, bem longe dos 74,96% que recebeu quando foi eleito. Macron, Starmer e Merz discutiram com Trump o processo de paz.
Ana Meireles
