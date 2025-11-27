Putin admite terminar conflito se a Ucrânia retirar forças dos territórios que diz ter ocupado

O presidente russo Vladimir Putin afirmou esta quinta-feira, 27 de novembro, que Moscovo terminará a guerra com a Ucrânia no caso de Kiev retirar as suas forças dos territórios que a Rússia alega ter anexado."Se as tropas ucranianas abandonarem os territórios ocupados, cessaremos as hostilidades. Se não saírem, expulsá-las-emos pela força militar", declarou numa conferência de imprensa em Bishkek, capital do Quirguistão, onde está a realizar uma visita de Estado.Putin afirmou que as forças russas estavam a avançar na Ucrânia a um ritmo mais acelerado e que considera a liderança ucraniana ilegítima, o que, no seu entender, inviabiliza a assinatura de um acordo legal. Por isso, defendeu que é importante garantir um acordo reconhecido pela comunidade internacional e que esta reconhecesse as conquistas russas.O presidente russo afirmou ainda que as linhas gerais do projeto de plano de paz discutido pelos EUA e Ucrânia poderiam servir de base para futuros acordos que visem pôr fim ao conflito, mas que, caso contrário, a Rússia continuaria a lutar. Para Putin alguns pontos deste projeto ainda precisam de ser discutidos."Em geral, concordamos que esta pode ser a base para futuros acordos", disse Putin.O Presidente da Rússia disse ainda que se a Europa quisesse uma promessa de não a atacar, a Rússia estaria disposta a dar essa promessa. .Ataque russo a Kiev faz seis mortos. "Putin deu a sua resposta terrorista às propostas de paz dos EUA".Rússia considera inúteis esforços europeus para resolução do conflito na Ucrânia