Rússia considera inúteis esforços europeus para resolução do conflito na Ucrânia

A presidência russa (Kremlin) desvalorizou esta quarta-feira, 26 de novembro, como inúteis os esforços dos europeus para participarem na resolução do conflito na Ucrânia, numa altura de grande atividade diplomática sobre um plano proposto pelos Estados Unidos.“Os europeus procuram intrometer-se em todos estes assuntos, de uma forma que me parece ser completamente inútil”, declarou o conselheiro diplomático do Kremlin, Yuri Ushakov, à televisão pública russa, segundo a agência de notícias France-Presse (AFP).O plano norte-americano, divulgado na semana passada, foi bem acolhido por Moscovo, mas foi entretanto alterado após negociações dos Estados Unidos com ucranianos e europeus no domingo.Ushakov reconheceu que o plano norte-americano tem alguns aspetos positivos, mas assegurou que a Rússia não o discutiu em detalhe com nenhuma das partes.“O plano de paz não foi discutido em Abu Dhabi. O plano de paz ainda nem sequer foi discutido em detalhe com ninguém”, afirmou, referindo-se a reuniões realizadas nos últimos dois dias na capital dos Emirados Árabes Unidos.“Pode dizer-se que alguns pontos são positivos, mas muitos outros requerem uma discussão especial entre peritos”, disse o conselheiro diplomático do presidente Vladimir Putin.Ushakov não esclareceu se os seus comentários se referiam à proposta inicial dos Estados Unidos ou a uma nova versão com contributos da Ucrânia e dos aliados europeus de Kiev.“Existem vários documentos, nem vou discutir isso agora, várias opções neste momento. É até possível ficar confuso com alguns deles”, afirmou, citado pela agência de notícias russa Ria Novosti.O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, declarou na terça-feira que estava pronto para avançar com o plano, embora ainda restassem alguns pontos sensíveis que pretendia discutir com o homólogo norte-americano, Donald Trump..Kiev pronta para avançar com plano dos EUA, Londres quer criar força de manutenção de paz.Ucrânia aceitou a "essência" do plano de paz. Casa Branca fala em "detalhes delicados" ainda por resolver