Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Rússia considera inúteis esforços europeus para resolução do conflito na Ucrânia
EPA/YURI KOCHETKOV
Internacional

Rússia considera inúteis esforços europeus para resolução do conflito na Ucrânia

Conselheiro diplomático de Putin diz que plano de paz proposto pelos EUA tem "alguns pontos são positivos, mas muitos outros requerem uma discussão especial entre peritos".
DN/Lusa
Publicado a
Atualizado a

A presidência russa (Kremlin) desvalorizou esta quarta-feira, 26 de novembro, como inúteis os esforços dos europeus para participarem na resolução do conflito na Ucrânia, numa altura de grande atividade diplomática sobre um plano proposto pelos Estados Unidos.

“Os europeus procuram intrometer-se em todos estes assuntos, de uma forma que me parece ser completamente inútil”, declarou o conselheiro diplomático do Kremlin, Yuri Ushakov, à televisão pública russa, segundo a agência de notícias France-Presse (AFP).

O plano norte-americano, divulgado na semana passada, foi bem acolhido por Moscovo, mas foi entretanto alterado após negociações dos Estados Unidos com ucranianos e europeus no domingo.

Ushakov reconheceu que o plano norte-americano tem alguns aspetos positivos, mas assegurou que a Rússia não o discutiu em detalhe com nenhuma das partes.

“O plano de paz não foi discutido em Abu Dhabi. O plano de paz ainda nem sequer foi discutido em detalhe com ninguém”, afirmou, referindo-se a reuniões realizadas nos últimos dois dias na capital dos Emirados Árabes Unidos.

“Pode dizer-se que alguns pontos são positivos, mas muitos outros requerem uma discussão especial entre peritos”, disse o conselheiro diplomático do presidente Vladimir Putin.

Ushakov não esclareceu se os seus comentários se referiam à proposta inicial dos Estados Unidos ou a uma nova versão com contributos da Ucrânia e dos aliados europeus de Kiev.

“Existem vários documentos, nem vou discutir isso agora, várias opções neste momento. É até possível ficar confuso com alguns deles”, afirmou, citado pela agência de notícias russa Ria Novosti.

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, declarou na terça-feira que estava pronto para avançar com o plano, embora ainda restassem alguns pontos sensíveis que pretendia discutir com o homólogo norte-americano, Donald Trump.

Rússia considera inúteis esforços europeus para resolução do conflito na Ucrânia
Kiev pronta para avançar com plano dos EUA, Londres quer criar força de manutenção de paz
Rússia considera inúteis esforços europeus para resolução do conflito na Ucrânia
Ucrânia aceitou a "essência" do plano de paz. Casa Branca fala em "detalhes delicados" ainda por resolver
Guerra na Ucrânia
Rússia

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt