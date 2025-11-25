Ucrânia aceita acordo de paz, avança CBS. Ainda há "pequenos detalhes" a acertar

A Ucrânia aceitou a proposta de paz dos Estados Unidos, avançou esta terça-feira, 25 de novembro, a estação de televisão CBS News na sua edição online, que cita fonte do governo norte-americano. Há, no entanto, "pequenos detalhes" a acertar para colocar um ponto final na guerra que dura há quase quatro anos. "Os ucranianos concordaram com o acordo de paz. Ainda há alguns pequenos detalhes a serem acertados, mas eles concordaram com o acordo de paz", disse a mesma fonte.Já a Reuters avançou que a Ucrânia apoiou a "essência" de um acordo de paz após as conversações entre as delegações norte-americana e ucraniana em Genebra."Donald Trump e Volodymyr Zelenskyy vão discutir algumas das questões pendentes mais sensíveis", revelou um funcionário ucraniano citado pela agência de notícias.O secretário do Conselho de Segurança e Defesa Nacional da Ucrânia, Rustem Umerov, afirmou estar otimista sobre uma possível deslocação do presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, a Washington para finalizar o acordo até ao final do mês, adianta a estação de televisão.Nas redes sociais, Rustem Umerov revelou que Zelensky deverá visitar Washington nos próximos dias. "Esperamos organizar a visita do presidente da Ucrânia aos EUA na data mais adequada em novembro, para concluir os últimos passos”, escreveu o secretário do Conselho de Segurança e Defesa Nacional da Ucrânia.Umerov agradeceu "encontros produtivos e construtivos" em Genebra entre as delegações ucraniana e norte-americana. "As nossas delegações chegaram a um entendimento comum sobre os termos principais do acordo negociado em Genebra. Agora contamos com o apoio dos nossos parceiros europeus nas próximas etapas", afirmou. . Ainda segundo a CBS News, a informação de que Kiev aceitou o plano de paz acontece numa altura em que o secretário do Exército dos EUA, Dan Driscoll, está em Abu Dhabi, onde estão a decorrer conversações com as autoridades russas, de acordo com duas fontes oficiais.O porta-voz de Driscoll, o tenente-coronel Jeff Tolbert, afirmou que as negociações entre as delegações dos EUA e da Rússia em Abu Dhabi "estão a correr bem", noticia a CNN. ."Ainda há muito trabalho pela frente", diz Zelensky. Numa publicação recente nas redes sociais, o presidente ucraniano não faz referência a um acordo de paz, apenas indica que a "comunicação com o lado americano continua". "Estou grato por todos os esforços dos Estados Unidos e, pessoalmente, pelos esforços do presidente Trump", escreveu.Zelensky referiu, na nota, que falou com o chanceler alemão, Friedrich Merz, com o qual disse ter partilhado "os detalhes mais recentes" dos trabalhos para pôr fim à guerra. "Estamos a coordenar para garantir que todos os nossos parceiros estão informados", afirmou o chefe de Estado da Ucrânia, dando conta que abordou com Merz "os últimos acontecimentos" e que os dois coordenaram os "próximos passos".Anteriormente, também nas redes sociais, Zelensky afirmou que ainda existe um caminho a percorrer depois das reuniões que aconteceram na segunda-feira, na Suíça. "Após as reuniões em Genebra, vemos muitas perspectivas que podem tornar o caminho para a paz uma realidade", disse Zelensky, fazendo referência a "resultados sólidos". Afirmou, no entanto, que "ainda há muito trabalho pela frente". .Em reação aos últimos desenvolvimentos, o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, afirmou que "não se trata de um novo acordo, mas sim de uma confirmação da Ucrânia de que está satisfeita" com o documento apresentando em Genebra, "que, obviamente, não aborda a questão territorial". .Rússia rejeita plano de paz europeu, EUA e Ucrânia acordam versão mais realista do plano americano