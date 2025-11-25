Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Dezenas de pessoas tiveram de abandonar as suas casas após um ataque russo atingir um edifício residencial de nove andares em Kiev.
Dezenas de pessoas tiveram de abandonar as suas casas após um ataque russo atingir um edifício residencial de nove andares em Kiev.MAXYM MARUSENKO / EPA
Internacional

Kiev pronta para avançar com plano dos EUA, Londres quer criar força de manutenção de paz

Zelensky quer discutir pontos mais sensíveis com Trump, mas insiste na participação dos aliados europeus. Rússia só aceita um plano que cumpra o que foi acordado em agosto na cimeira do Alasca.
Ana Meireles
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Donald Trump
Internacional
Guerra na Ucrânia
Volodymyr Zelensky
edição impressa

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt