Putin discursa numa versão reduzida da parada militar: “A vitória sempre foi e sempre será nossa”

O presidente russo manifestou este sábado, 9 de maio, confiança numa vitória da Rússia na guerra contra a Ucrânia durante o discurso que fez ao supervisionar um desfile militar em escala reduzida - quando comparado com anos anteriores - para celebrar o Dia da Vitória, que marca a vitória da União Soviética sobre a Alemanha nazi na segunda guerra mundial."O grande feito da geração vitoriosa inspira os soldados que hoje desempenham as tarefas da operação militar especial", disse Vladimir Putin. "Estão a enfrentar uma força agressiva armada e apoiada por todo o bloco da NATO. E, apesar disso, os nossos heróis marcham em frente", acrescentou o presidente russo.“A chave para o sucesso é a nossa força moral, coragem e bravura, a nossa unidade e capacidade de suportar qualquer coisa e superar qualquer desafio”, disse ainda Putin no seu discurso de oito minutos. “A vitória sempre foi e sempre será nossa”, rematou enquanto colunas de soldados se alinhavam na Praça Vermelha.Este ano, pela primeira vez em quase duas décadas, o desfile decorreu sem tanques, mísseis e outras armas pesadas, para além do tradicional sobrevoo de jatos de combate. Em vez disso, viram-se em ecrãs gigantes instalados na Praça Vermelha e na televisão estatal armas como o míssil balístico intercontinental Yars, o novo submarino nuclear Arkhangelsk, a arma laser Peresvet, o caça Sukhoi Su-57, o sistema de mísseis terra-ar S-500 e uma série de drones e peças de artilharia.. As autoridades disseram que a mudança repentina de formato se deveu à “situação operacional atual” e apontaram para a ameaça de ataques ucranianos. .Sem mísseis e sem tanques. Parada militar em Moscovo avança sem medo de drones após cessar-fogo de Trump. Na sexta-feira, de uma forma que soa a ironia, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, decretou que a Praça Vermelha em Moscovo iria estar fora dos ataques ucranianos durante o desfile deste sábado, na sequência do cessar-fogo de três dias mediado pelos Estados Unidos.O decreto de Zelensky refere que, “considerando os inúmeros pedidos” e com um “propósito humanitário”, está autorizada “a realização de um desfile em Moscovo (Federação Russa) no dia 09 de maio de 2026”.“Durante o desfile (…), a Praça Vermelha estará excluída do plano de utilização de armamento ucraniano”, pode ler-se.A Rússia desvalorizou o decreto de Zelensky, considerando-o uma “piada tola”. “Não precisamos da autorização de ninguém para nos orgulharmos do nosso Dia da Vitória”, disse o porta-voz do Kremilin Dmitry Peskov.Apenas cinco mandatários estrangeiros compareceram na parada militar dste sábado: os presidentes da Bielorrússia e do Cazaquistão, Alexandr Lukashenko e Kasim-Yomart Tokáyev, além dos de Laos, Malásia e Uzbequistão.O primeiro-ministro eslovaco, Robert Fico, reúne-se este sábado com Putin no Kremlin, mas não participou do desfile, bem como nenhum líder ocidental..Trump anuncia cessar-fogo de três dias na guerra entre Rússia e Ucrânia