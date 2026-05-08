Trump anuncia cessar-fogo de três dias na guerra entre Rússia e Ucrânia

Donald Trump anunciou esta sexta-feira, 8 de maio, um cessar-fogo de três dias na guerra entre a Rússia e a Ucrânia, numa altura em que os dois países celebram a vitória na Segunda Guerra Mundial."Tenho o prazer de anunciar que haverá um cessar-fogo de três dias (9, 10 e 11 de maio) na guerra entre a Rússia e a Ucrânia. A celebração na Rússia é pelo Dia da Vitória, mas o mesmo acontece na Ucrânia, pois ambos os países também tiveram um papel importante na Segunda Guerra Mundial. Este cessar-fogo incluirá a suspensão de todas as atividades militares e também a troca de 1.000 prisioneiros de cada país. Este pedido foi feito diretamente por mim e agradeço imenso a concordância do Presidente Vladimir Putin e do Presidente Volodymyr Zelensky. Espero que este seja o princípio do fim de uma guerra longa, mortífera e árdua. As negociações para o fim deste grande conflito, o maior desde a Segunda Guerra Mundial, continuam e estamos cada vez mais perto de uma solução", revelou o presidente dos Estados Unidos na rede social Truth Social..A trégua unilateral de 48 horas declarada pelo presidente russo Vladimir Putin para as comemorações do Dia da Vitória entrou esta sexta-feira em vigor. O Ministério da Defesa russo confirmou que as suas tropas suspenderão "todas as ações militares" desde as 00h00 de sexta-feira em Moscovo (menos duas horas em Lisboa) até ao final, no sábado, das comemorações do 81.º aniversário da vitória do Exército Vermelho sobre a Alemanha nazi. Esta cessação de hostilidades, segundo o Ministério da Defesa, inclui a suspensão temporária de ataques com mísseis, ataques com armas de alta precisão e longo alcance, peças de artilharia, bem como ataques com 'drones' contra infraestruturas ucranianas. O Kremlin anunciou esta quinta-feira que ia adotar medidas de segurança adicionais para proteger o presidente Vladimir Putin durante estes dias, nos quais receberá o primeiro-ministro eslovaco, Robert Fico, que, no entanto, não participará no desfile militar na Praça Vermelha. Apenas três líderes estrangeiros participarão no desfile de sábado: os presidentes da Bielorrússia, Malásia e Laos, anunciou o Kremlin. A trégua declarada pela Rússia acontece após outro cessar-fogo ter sido proposto pelo presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, com início na passada quarta-feira e por tempo indeterminado. O presidente ucraniano esclareceu esta quinta-feira que a Ucrânia ia abster-se de lançar ataques de longo alcance contra a Rússia durante a trégua de dois dias anunciada pelo Kremlin, caso Moscovo também respeite o cessar-fogo. "A posição ucraniana não podia ser mais transparente e clara. A Ucrânia retribuirá. Se houver uma trégua, não haverá sanções ucranianas de longo alcance", disse Zelensky no seu pronunciamento diário, aludindo aos ataques em profundidade contra infraestruturas energéticas e alvos estratégicos russos. O líder ucraniano usa a expressão "sanções de longo alcance" explicando que têm efeitos semelhantes às sanções internacionais contra a indústria petrolífera russa, que o Kremlin utiliza para financiar o seu esforço de guerra. Horas antes, tinha ameaçado continuar a responder a ataques russos, mas também disse que seguirá o caminho do diálogo se Moscovo "avançar na direção da diplomacia". Os anúncios unilaterais de tréguas de Kiev e Moscovo ocorreram depois de um cessar-fogo durante as celebrações da Páscoa Ortodoxa, que foi acompanhado de violações nas linhas da frente, embora tenha ocorrido uma suspensão dos ataques aéreos de longo alcance. Com a guerra na Ucrânia em segundo plano devido ao conflito iniciado em 28 de fevereiro pelos Estados Unidos e Israel contra o Irão, as negociações entre Kiev e Moscovo promovidas pelos Estados Unidos não têm conhecido avanços nas últimas semanas. A última ronda trilateral foi realizada em Genebra, Suíça, em 17 e 18 de , e terminou com as partes afastadas sobre os temas essenciais das conversações, que dizem respeito ao futuro das regiões reivindicadas pela Rússia no leste da Ucrânia e garantias de segurança a Kiev para prevenir uma nova agressão de Moscovo. .Dia da Vitória. Trégua unilateral da Rússia entra em vigor sem garantia de adesão da Ucrânia