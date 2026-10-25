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Internacional

“Politicamente não podemos dizer não à Ucrânia, mas não podemos fazer um alargamento às cegas”

Curador da conferência “40 anos de Portugal Europeu. O que se segue?” (2.ª-feira, dia 26, às 14h30 no Técnico Innovation Center), João Vale de Almeida falou ao DN sobre os desafios da União Europeia, entre a ameaça russa e o afastamento da América. O antigo embaixador da UE nos EUA, na ONU e no Reino Unido garante que se dependesse dele os britânicos voltavam à União “amanhã”, mas admite que processo de reaproximação será longo e complexo.