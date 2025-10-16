Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Anne Applebaum esteve em Lisboa e foi também a Óbidos participar no Fólio.
Anne Applebaum esteve em Lisboa e foi também a Óbidos participar no Fólio.Foto: Gerardo Santos
Internacional

Anne Applebaum: "É ainda possível imaginar a vitória da Ucrânia. E lembre-se: a Rússia perde guerras"

A historiadora e jornalista americana Anne Applebaum, prémio Pulitzer, esteve em Portugal para participar no Fólio, em Óbidos. Entrevista foi feita antes do anúncio de uma nova cimeira Trump-Putin.
Leonídio Paulo Ferreira
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Internacional
Rússia
Ucrânia
China
guerra
edição impressa
Putin

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt