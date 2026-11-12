Militares ucranianos enfrentam "perturbações significativas" do sistema Starlink, denuncia Zelensky

O presidente ucraniano denunciou esta quinta-feira, 12 de novembro, as as dificuldades que as tropas de Kiev estão a enfrentar devido às "perturbações significativas" do Starshield, o serviço satélite da Starlink, de Elon Musk, dono da Space X e do X, destinado a uso militar.

Com base nas informações que lhe foram transmitidas pelo ministro da Defesa e pelas Forças Armadas, Volodymyr Zelensky afirmou que, "infelizmente", as tropas ucranianas têm registado, mais uma vez, "perturbações significativas nas operações do Starshield" há já "vários dias" e ao "longo de toda a linha da frente e nos territórios temporariamente ocupados".

"Mais concretamente, estão a ser impostas restrições sistemáticas de velocidade ao Starshield", lamentou numa mensagem publicada nas redes sociais. Para o presidente ucraniano, "não se trata de erros aleatórios, mas sim de restrições sistemáticas de velocidade".

A situação está a dificultar (ainda mais) o combate no terreno à ofensiva militar russa. "Para nós, isto significa, acima de tudo, uma complicação significativa na interceção de drones russos a jato", indicou Zelensky, dando conta que já ocorreram ataques de drones que conseguiram passar porque os sistemas foram "incapazes de interceptar a tempo".

"Infelizmente, isto está a ajudar os russos a matar mais ucranianos e a realizar ataques mais precisos contra a Ucrânia", declarou o chefe de Governo, adiantando que estão a ser apuradas "todas as circunstâncias em conjunto com a parte americana".