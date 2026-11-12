Militares ucranianos enfrentam "perturbações significativas" do sistema Starlink, denuncia Zelensky
O presidente ucraniano denunciou esta quinta-feira, 12 de novembro, as as dificuldades que as tropas de Kiev estão a enfrentar devido às "perturbações significativas" do Starshield, o serviço satélite da Starlink, de Elon Musk, dono da Space X e do X, destinado a uso militar.
Com base nas informações que lhe foram transmitidas pelo ministro da Defesa e pelas Forças Armadas, Volodymyr Zelensky afirmou que, "infelizmente", as tropas ucranianas têm registado, mais uma vez, "perturbações significativas nas operações do Starshield" há já "vários dias" e ao "longo de toda a linha da frente e nos territórios temporariamente ocupados".
"Mais concretamente, estão a ser impostas restrições sistemáticas de velocidade ao Starshield", lamentou numa mensagem publicada nas redes sociais. Para o presidente ucraniano, "não se trata de erros aleatórios, mas sim de restrições sistemáticas de velocidade".
A situação está a dificultar (ainda mais) o combate no terreno à ofensiva militar russa. "Para nós, isto significa, acima de tudo, uma complicação significativa na interceção de drones russos a jato", indicou Zelensky, dando conta que já ocorreram ataques de drones que conseguiram passar porque os sistemas foram "incapazes de interceptar a tempo".
"Infelizmente, isto está a ajudar os russos a matar mais ucranianos e a realizar ataques mais precisos contra a Ucrânia", declarou o chefe de Governo, adiantando que estão a ser apuradas "todas as circunstâncias em conjunto com a parte americana".
A chamada de atenção de Zelensky para esta situação, que está a afetar os militares ucranianos no campo de batalha, surge no mesmo dia em que os enviados especiais norte-americanos chegaram a Moscovo. Jared Kushner e Steve Witkoff vão reunir-se com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, antes de seguirem para Dublin para se encontrarem com o líder ucraniano.
Estas reuniões acontecem após dois dias de negociações trilaterais, em Abu Dhabi, entre a Ucrânia, Russia e EUA.
O presidente ucraniano manifestou ceticismo em relação às conversações de Putin com Kushner e Witkoff e insistiu na obtenção de garantias de segurança e da soberania sobre a região do Donbass.
"Precisamos de sinais positivos dos EUA", defendeu o líder ucraniano, reiterando a exigência de garantias de segurança que previnam uma nova agressão russa. Zelensky afirmou que os EUA terão de regressar de Moscovo com "propostas concretas".