Missão diplomática dos EUA procura em Moscovo acordo de paz entre Rússia e Ucrânia
Os enviados norte-americanos Jared Kushner e Steve Witkoff chegaram esta quinta-feira, 12 de novembro, a Moscovo para se reunirem com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, antes de seguirem para Dublin para se encontrarem com o líder ucraniano, Volodymyr Zelensky.
Os dois enviados foram recebidos à saída do aeroporto de Vnukovo, em Moscovo, pelo representante especial do presidente russo, Kirill Dmitriev.
A comitiva deixou o aeroporto às 05:00 (hora de Lisboa), informou a televisão russa.
Na quarta-feira, Zelensky manifestou ceticismo sobre as conversações de Putin com Kushner e Witkoff e insistiu na obtenção de garantias de segurança e da soberania sobre a região do Donbass.
Em declarações em Dublin junto do primeiro-ministro irlandês, Micheál Martin, Zelensky afirmou que os Estados Unidos terão de regressar com "propostas concretas" após os contactos com o Kremlin, embora duvide que Putin esteja disposto a facilitar quaisquer progressos.
Zelensky afastou a possibilidade de negociar a retirada militar do Donbass, região no leste da Ucrânia parcialmente ocupada pela Rússia, e observou que o resultado das conversações dependerá em grande parte da vontade dos Estados Unidos em pressionar Putin.
"Precisamos de sinais positivos dos Estados Unidos", observou o líder ucraniano, reiterando a exigência de garantias de segurança que previnam uma nova agressão russa, tema que disse ainda aguardar uma resposta, quer de Moscovo quer de Washington.
Apesar do ceticismo sobre os contactos dos enviados norte-americanos com o líder do Kremlin, o presidente da Ucrânia considerou positivo que as negociações não estejam paradas e espera que "haja resultados este ano e no próximo".
Após dois dias de reuniões em Abu Dhabi, foi anunciada "uma ampla troca de prisioneiros", na expressão do chefe dos negociadores russos, Vladimir Medinsky, e descrita por Jared Kushner como a "maior libertação humanitária de prisioneiros", cujos pormenores ficaram por revelar.
Volodymyr Zelensky disse em Dublin que aguardava mais detalhes da equipa norte-americana, mas que contava que Moscovo concordasse com a libertação humanitária de até 1.200 prisioneiros.
A Rússia fez depender as negociações sobre a guerra, que iniciou contra a Ucrânia há quase cinco anos, da definição de uma nova arquitetura de segurança na Europa, ideia que tem merecido o apoio do presidente norte-americano, Donald Trump.
As negociações entre Kiev e Moscovo foram reatadas depois de mais de oito meses de paralisia, devido à transferência do foco de Washington para a guerra desencadeada em conjunto com Israel em 28 de fevereiro contra o Irão.
Nas rondas anteriores, Rússia e Ucrânia não conseguiram progressos nas questões de fundo relacionadas sobretudo com o futuro das regiões ocupadas pelas forças de Moscovo e com as garantias de segurança a Kiev.