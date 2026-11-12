Missão diplomática dos EUA procura em Moscovo acordo de paz entre Rússia e Ucrânia

A comitiva deixou o aeroporto às 05:00 (hora de Lisboa), informou a televisão russa.

Na quarta-feira, Zelensky manifestou ceticismo sobre as conversações de Putin com Kushner e Witkoff e insistiu na obtenção de garantias de segurança e da soberania sobre a região do Donbass.

Em declarações em Dublin junto do primeiro-ministro irlandês, Micheál Martin, Zelensky afirmou que os Estados Unidos terão de regressar com "propostas concretas" após os contactos com o Kremlin, embora duvide que Putin esteja disposto a facilitar quaisquer progressos.

Zelensky afastou a possibilidade de negociar a retirada militar do Donbass, região no leste da Ucrânia parcialmente ocupada pela Rússia, e observou que o resultado das conversações dependerá em grande parte da vontade dos Estados Unidos em pressionar Putin.