Witkoff e Kushner vão reunir com Putin em Moscovo após negociações em Abu Dhabi e encontram Zelensky em Dublin
O segundo e último dia de negociações entre Rússia e Ucrânia em Abu Dhabi, mediadas pelos norte-americanos, terminou ao final de apenas duas horas de reunião, menos de metade do tempo gasto no primeiro dia.
A delegação russa, liderada pelo conselheiro presidencial Vladimir Medinsky, anunciou aos jornalistas que ambos os lados acordaram uma troca de prisioneiros, explicando que os pormenores serão revelados mais tarde.
"Concordámos, em princípio, com uma nova troca de prisioneiros em grande escala, cujos parâmetros específicos serão anunciados num futuro próximo", disse Medinsky, segundo a agência russa TASS.
Os mediadores norte-americanos, Steve Witkoff e Jared Kushner, anunciaram entretanto que vão viajar para Moscovo para se encontrarem com o presidente russo, Vladimir Putin (onde vão finalizar o acordo para a troca de prisioneiros), antes de seguir para Dublin, para reunir com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky (que estará numa reunião da Comunidade Política Europeia).
Kushner disse aos jornalistas que "houve um progresso significativo em relação às garantias de segurança para a Ucrânia" nestas negociações. "O mais difícil será chegar a um acordo sobre questões territoriais", acrescentou.
"Um acordo sobre a segurança no pós-guerra não será finalizado até que se chegue a um acordo sobre questões territoriais", referiu o genro do presidente Donald Trump.
"Estes acordos de paz são complexos, mas vemos todos os diferentes elementos necessários para concretizar um acordo, e estamos a tentar encontrar uma forma de fazer com que tudo se encaixe", afirmou aos jornalistas.
Kushner alegou ainda que os europeus deviam estar na mesa de negociações, defendendo que deviam chegar a um consenso sobre um representante.
"Se a Europa conseguisse definir uma única pessoa para falar em seu nome, isso seria um feito maior do que conseguir que os russos a incluíssem", afirmou o mediador norte-americano.
O líder da equipa negociadora ucraniana, Rustem Umerov, que é também chefe do Serviço de Informações Estrangeiras da Ucrânia, falou ao lado de Kushner, dizendo que "há um grande progresso em relação às questões de segurança europeia".
Não é claro se as declarações foram feitas antes ou depois da reunião com os aliados europeus, que tinha anunciado mais cedo que iria acontecer. "Em primeiro lugar, realizaremos uma reunião trilateral com os EUA e a Rússia. Na sequência, teremos uma reunião com os nossos parceiros europeus. A continuar o trabalho", acrescentou.
O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, disse que as negociações na terça-feira (10 de novembro) se revelaram "construtivas e bastante substanciais". Esse primeiro encontrou durou cerca de quatro horas e meia, com um intervalo de 40 minutos. O segundo dia durou menos de duas horas.
Apesar das negociações em Abu Dhabi, os ataques continuam. Segundo o governador de Leninegrado, Alexandr Drozdenko, a Ucrânia atacou, na noite de terça-feira (10 de novembro), o porto russo de Ust-Luga, situado na foz do rio Luga, no golfo da Finlândia.
"Segundo dados preliminares, 150 drones inimigos foram abatidos sobre a região de Leninegrado durante a noite. O alvo do ataque era a zona portuária de Ust-Luga, no distrito de Kingiseppski. O impacto de vários drones provocou um incêndio", escreveu Drodzenko no seu canal de Telegram.
O aeroporto internacional de Púlkovo, em São Petersburgo, foi forçado a suspender as operações temporariamente, com vários aviões a ter que aterrar no aeroporto de Helsínquia.
A Finlândia também teve que suspender o tráfego aéreo e marítimo durante várias horas, por causa do ataque ucraniano.
Os destroços de um drone mataram duas pessoas na região russa de Smolensk, na fronteira com a Bielorrússia, informaram as agências de notícias russas, citando o governador local.
Na Ucrânia, um ataque aéreo russo, durante a noite, interrompeu o fornecimento de energia em partes do polo industrial de Kryvyi Rih, deixando um ferido em Kharkiv e outros seis em Zaporíjia.
O Ministério da Defesa russo afirmou que as suas forças atingiram um navio de carga no Mar Negro, a sudoeste de Odessa, que transportava armas e equipamento militar para as forças armadas da Ucrânia.