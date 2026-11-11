Um alto funcionário ucraniano disse à AFP não ter expectativas especiais sobre os resultados das conversações a três.
Um alto funcionário ucraniano disse à AFP não ter expectativas especiais sobre os resultados das conversações a três.EPA/ALTAF QADRI / POOL
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Nota positiva no primeiro dia de negociações russo-ucranianas

Encontro conclui-se nesta quarta-feira na capital dos Emirados. Zelensky e Rubio elogiaram a substância das reuniões. MNE ucraniano diz que Kiev propôs um duplo cessar-fogo.
César Avó
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