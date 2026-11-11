Nota positiva no primeiro dia de negociações russo-ucranianas

Quem estava a milhares de quilómetros de distância descreveu como “muito produtivo” e “construtivo” o primeiro dia das negociações trilaterais entre Rússia, Estados Unidos e Ucrânia, em Abu Dhabi, capital dos Emirados Árabes Unidos. No primeiro dia de conversações, os temas em cima da mesa foram as garantias de segurança para o pós-guerra e a troca de prisioneiros. Ao fim do dia, o chefe da diplomacia ucraniana Andrii Sybiha revelou que o seu lado propôs um cessar-fogo no Mar Negro e nas infraestruturas energéticas, bem como um encontro entre os líderes da Rússia e Ucrânia. Em Paris, o secretário de Estado norte-americano Marco Rubio, saído de uma reunião do G7, descreveu as negociações ucraniano-russas como “muito produtivas”. Já o presidente da Ucrânia, de visita a Copenhaga, disse ter recebido informações da sua equipa ao longo do dia. Mais tarde, Volodymyr Zelensky afirmou: “O formato trilateral foi construtivo e bastante substantivo. Tiveram tempo para discutir a necessidade e os possíveis parâmetros para medidas humanitárias. A libertação de prisioneiros é uma prioridade. Falaram ao pormenor sobre a substância das garantias de segurança para a Ucrânia e os fundamentos para assegurar que essas garantias funcionem a longo prazo.” Zelensky também conversou ao telefone com o presidente finlandês Alexander Stubb. Há duas semanas, este e o chefe de Estado norueguês Jonas Gahr Store puseram fim ao consenso entre os líderes europeus de não comunicar diretamente com o regime russo e falaram com o presidente Vladimir Putin, sem antes terem coordenado a iniciativa com as outras capitais. Reabriu-se a discussão sobre o papel da Europa e sobre qual deve ser a melhor abordagem face à agressão militar russa enquanto Moscovo rejeitou quer a presença de representantes europeus nas discussões a três, quer a proposta europeia de um cessar-fogo prévio. “É a mesma lógica de sempre - eles têm mesmo de ganhar tempo para os seus clientes no regime de Kiev e usar esse tempo para pelo menos compensar, de alguma forma, as perdas militares que sofreram. Não vamos aceitar isto”, disse o ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov. . Antes da trilateral, a delegação ucraniana e os dois enviados dos EUA, Steve Witkoff e Jared Kushner, reuniram-se com representantes da UE, da Alemanha, França, Itália, Reino Unido e da NATO. Segundo o amigo de Trump, que há dias exaltou Putin como um “humanista”, a reunião serviu para coordenar posições , tendo discutido garantias de segurança para a Ucrânia, a preservação da sua soberania e integridade territorial, bem como a arquitetura de segurança da Europa no pós-guerra.No que foi considerado uma cedência a Moscovo, os EUA incluíram na agenda o tema da arquitetura de segurança da Europa. Kushner apelou para um novo quadro de segurança a fim de garantir “décadas, ou até séculos, de paz”, disse o empresário genro de Trump. A resposta já tinha sido dada pela chefe da diplomacia europeia, Kaja Kallas. “Já temos uma arquitetura de segurança europeia em prática”, referindo-se à NATO e à União Europeia. “O problema é que a Rússia continua a violar os tratados que a sustentam.”Já o chefe da diplomacia norte-americana considerou que quaisquer garantias de segurança para a Ucrânia têm de ser aceitáveis para a Rússia, ou então não seria possível alcançar um acordo duradouro para o conflito. Segundo o Politico, os EUA pediram a Moscovo para aceitar que Kiev receba garantias semelhantes ao artigo 5 da NATO - um ataque a um membro é um ataque a todos. “A razão pela qual este tema continua nas notícias é porque acredito que será fundamental para finalmente conseguir terminar a guerra, um entendimento de que a Ucrânia se sentirá segura depois da guerra. E obviamente, tem de ser algo com que a Rússia também concorde para que funcione.”Revés no gasóleoDonald Trump e a sua equipa tentam trazer Vladimir Putin para a mesa com a promessa de retirar a Rússia do relativo isolamento com o levantamento de sanções e o estabelecimento de negócios. O primeiro deles, concluído em outubro entre o presidente norte-americano e o homólogo russo, respeita à importação de gasóleo russo pelos EUA. Mas, até agora, nenhum dos três petroleiros conseguiu chegar ao destino. Na terça-feira, um dos petroleiros voltou de repente para trás, segundo a agência Bloomberg. O Agioi-Fanendes, navio de bandeira maltesa que transporta cerca de 40.000 toneladas de gasóleo, começou na segunda-feira a afastar-se da costa leste dos EUA e desde então tem navegado em ziguezague, diz a agência, com a indicação de que não tem qualquer porto de descarga definido. Os outros dois petroleiros com gasóleo russo, Leruo e o Talisman, já tinham alterado o destino no início do mês. Isto porque a governadora de Nova Jérsia, Mikie Sherrill, lembrou às empresas operadoras dos portos e terminais do estado que a legislação em vigor proíbe a importação e descarga de combustíveis russos, apesar da ordem executiva de Trump. E que, caso desobedeçam, sofrerão sanções..Espião contra espião à mesma mesaAcusada pela Ucrânia e aliados de não negociar de boa-fé, a Rússia decidiu desta vez enviar uma equipa com 11 elementos, mais do dobro da ucraniana. Como em ocasiões anteriores, a delegação é presidida por Vladimir Medinsky, conselheiro de Vladimir Putin. Entre os homens do aparelho de segurança e das informações, destaque para a presença de Dmitri Minayev. Este é o chefe do departamento de Contraespionagem do Serviço de Segurança da Rússia (FSB). Nada de mais, não se desse o caso de os serviços de segurança ucranianos acusarem-no pelas mortes à bomba de dois oficiais dos serviços secretos, em 2017. E de uma tentativa falhada de matar o atual chefe de gabinete da presidência ucraniana, Kyrylo Budanov, em 2019. À época Budanov já se tinha distinguido como militar, mas só iria chefiar os serviços de informações externas militares mais tarde. O ucraniano sentou-se do outro lado da mesa em U, na delegação chefiada pelo homem que lhe sucedeu no cargo, e antigo ministro da Defesa, Rustem Umerov..Rubio diz que objetivo é alargar negociações sobre a Ucrânia aos europeus.Europa vai enviar equipa para as reuniões trilaterais em Abu Dhabi