Um alto funcionário ucraniano disse à AFP não ter expectativas especiais sobre os resultados das conversações a três. EPA/ALTAF QADRI / POOL

Internacional Nota positiva no primeiro dia de negociações russo-ucranianas Encontro conclui-se nesta quarta-feira na capital dos Emirados. Zelensky e Rubio elogiaram a substância das reuniões. MNE ucraniano diz que Kiev propôs um duplo cessar-fogo.