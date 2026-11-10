Rubio diz que objetivo é alargar negociações sobre a Ucrânia aos europeus

O secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, garantiu esta terça-feira que o objetivo é que, “a dada altura”, as negociações em busca de uma solução diplomática para a guerra na Ucrânia sejam alargadas aos europeus, para já ausentes da mesa.

Em declarações à imprensa em Paris, no final de uma reunião dos ministros dos Negócios Estrangeiros das sete maiores economias mundiais (G7), o líder da diplomacia dos Estados Unidos congratulou-se com a primeira ronda das negociações em curso em Abu Dhabi, que juntou esta terça-feira à mesa representantes da Rússia e da Ucrânia, com mediação norte-americana, considerando-as “muito positivas”, embora admitindo que “resta muito trabalho a fazer”.

Questionado sobre a polémica ausência da Europa destas conversações, Rubio apontou que os representantes europeus que se deslocaram até Abu Dhabi “têm trabalhado em estreita colaboração com o Jared [Kushner] e o Steve [Witkoff], que estão presentes em todas as fases do processo”, referindo-se aos emissários norte-americanos presentes nas negociações trilaterais.

“E o nosso objetivo é que, a dada altura, este formato trilateral seja alargado, de modo a que não se trate mais apenas dos Estados Unidos, da Ucrânia e da Rússia, mas também dos europeus, que estarão diretamente representados nesta mesa no âmbito destas negociações”, assegurou o secretário de Estado.

Esta terça-feira de manhã, em Paris, e ainda antes do arranque da ronda negocial de Abu Dhabi, Rubio reuniu-se com o ministro dos Negócios Estrangeiros ucraniano, Andrii Sybiha, comentando de seguida que se tratou de um encontro “produtivo”.

“Falámos sobre as negociações em curso para pôr fim à guerra entre a Rússia e a Ucrânia, a resiliência energética e a cooperação em matéria de defesa”, disse, reiterando que “os Estados Unidos mantêm o seu compromisso de alcançar uma paz duradoura e estável”.

Sybiha também comentou o encontro com o seu homólogo norte-americano, através de uma mensagem no X. "Obrigado, secretário Rubio, e obrigado aos Estados Unidos pela sua contínua liderança e pelo seu empenho em pôr fim à guerra da Rússia contra a Ucrânia".

Rússia desvaloriza presença europeia

O primeiro dia de negociações entre a Ucrânia e a Rússia, sob mediação dos Estados Unidos, terminou esta terça-feira em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, devendo as conversações ser retomadas na quarta-feira, anunciou a delegação ucraniana.

As reuniões, as primeiras entre Kiev e Moscovo desde fevereiro, procuram avançar para uma solução diplomática da guerra, desencadeada pela invasão russa da Ucrânia em fevereiro de 2022.

As conversações, previstas para dois dias, centram-se na definição de futuras garantias de segurança, incluindo um novo enquadramento para a Europa, numa altura em que a Rússia considera a NATO uma ameaça e a Ucrânia procura impedir novas invasões russas.

Antes do início das conversações tripartidas, a equipa de negociação ucraniana e os mediadores dos Estados Unidos reuniram-se, em Abu Dhabi, com representantes do Reino Unido, França, Alemanha, Itália, da NATO e da Comissão Europeia.

Comentando também, esta terça-feira, a questão do envolvimento de europeus nas negociações, tendo em vista o fim da guerra, o ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Serguei Lavrov, desvalorizou a deslocação até aos Emirados Árabes Unidos de representantes de países europeus, para se reunirem com negociadores ucranianos e os mediadores norte-americanos, antes do início dos trabalhos.

“Quanto à participação dos europeus, bem, voaram para Abu Dhabi. Que fiquem lá sentados num hotel”, declarou Lavrov, citado pela agência russa TASS.

Falando sobre os temas em cima da mesa nestes dois dias, o líder da diplomacia russa afirmou que, "por proposta de mediadores norte-americanos, as negociações [em Abu Dhabi] centram-se nos parâmetros de uma futura arquitetura de segurança para a Ucrânia, Rússia e região no seu todo. Por outras palavras, dizem respeito à segurança europeia". Para Lavrov, "este é um ponto fundamental, pois tudo o que ouvimos agora, vindo de Bruxelas e de outras capitais da União Europeia, são apelos a um cessar-fogo imediato".

com Lusa