Nove meses depois, Ucrânia, Rússia e EUA retomam negociações para tentar pôr fim à guerra

A Ucrânia, a Rússia e os Estados Unidos retomam esta terça-feira, 10 de novembro, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, as negociações para tentar pôr fim à guerra, no primeiro encontro entre as três partes desde fevereiro. As conversações, mediadas por Washington, decorrem num momento de intensificação dos ataques russos e de crescente preocupação europeia com os termos de um eventual acordo de paz.

A iniciativa é promovida pela administração de Donald Trump, que procura alcançar um entendimento depois de várias rondas de negociações sem resultados concretos, segundo a agência France-Presse (AFP).

A delegação norte-americana inclui o enviado especial Steve Witkoff e Jared Kushner, genro do presidente dos EUA. A representação russa é liderada por Vladimir Medinsky, assessor de Vladimir Putin, enquanto a delegação ucraniana é chefiada por Rustem Umerov.

A questão territorial continua a ser um dos principais obstáculos: Moscovo exige que Kiev retire as suas forças das zonas da região de Donetsk que ainda controla, uma possibilidade rejeitada pela Ucrânia, mas que Trump admitiu, antes do encontro, que deverá acontecer. "A Ucrânia acabará por ter uma configuração territorial um pouco diferente", afirmou o presidente norte-americano, segundo a agência.

As negociações decorrem também sob o receio de que Washington e Moscovo procurem definir um novo quadro de segurança europeu sem a participação direta dos países da região.

Diante deste cenário, representantes do Reino Unido, França, Alemanha e Itália, bem como da NATO e da União Europeia, deslocaram-se a Abu Dhabi para contactos separados com a delegação ucraniana. O Kremlin insiste, contudo, que as negociações principais terão apenas três participantes: Rússia, Ucrânia e Estados Unidos.

"Para a Europa, é claro: não precisamos de estabelecer uma nova arquitetura de segurança europeia", declarou, na segunda-feira, o ministro dos Negócios Estrangeiros alemão, Johann Wadephul, que apelou à Rússia para abandonar as suas "exigências maximalistas".

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, alertou, por sua vez, para o risco de uma "Yalta 2.0", numa referência à conferência de 1945 em que as potências vencedoras da Segunda Guerra Mundial discutiram o futuro da Europa.

Nas vésperas do encontro, a Rússia intensificou os ataques contra território ucraniano, incluindo um bombardeamento que, segundo Kiev, matou 55 pessoas numa localidade próxima da frente de combate, quando aguardavam a distribuição de ajuda humanitária.

Zelensky acusou Moscovo de procurar "pressionar a posição da Ucrânia" nas negociações, através da intensificação dos ataques.

Ucrânia reúne-se com representantes europeus antes das negociações

Ainda antes do início das negociações trilaterais, a delegação ucraniana reuniu-se esta terça-feira, em Abu Dhabi, com representantes do Reino Unido, França, Alemanha, Itália, da NATO e da Comissão Europeia, avançou a Agência Lusa. Os mediadores norte-americanos também participaram no encontro, segundo informou Rustem Umerov, chefe da equipa negocial de Kiev.

"Alinhámos posições e coordenámos os próximos passos antes da ronda de negociações", escreveu Umerov nas redes sociais. A Rússia não participou desta reunião preliminar promovida pela delegação ucraniana.

O negociador ucraniano identificou como prioridades um cessar-fogo, garantias de segurança para o pós-guerra, a reconstrução económica e medidas humanitárias. Até agora, os contactos entre Kiev, Moscovo e Washington não produziram acordos de paz, tendo resultado sobretudo em compromissos relativos à troca de prisioneiros e à entrega de corpos de soldados mortos em combate.

Enquanto isso, Zelensky, por sua vez, encontra-se na Dinamarca, onde discute com representantes dos países nórdicos questões relacionadas com a defesa aérea e a segurança energética da Ucrânia.