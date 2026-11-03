Moscovo confirma presença nas negociações com Kiev e Washington em Abu Dhabi
O Kremlin confirmou esta terça-feira, 3 de novembro, a presença da delegação russa em Abu Dhabi, nos dias 10 e 11 de novembro, para participar nas negociações de paz com a Ucrânia e os EUA.
O enviado especial norte-americano, Steve Witkoff, já tinha revelado, na segunda-feira, que Washington iria mediar as conversações "a nível técnico" entre Kiev e Moscovo na próxima semana.
“De facto, a delegação russa chegará a Abu Dhabi nos dias 10 e 11 de novembro e participará nas negociações trilaterais”, disse Dmitry Peskov, porta-voz do Kremlin, citado pela imprensa internacional.
Em conferência de imprensa, Peskov adiantou que Vladimir Medinsky, conselheiro do presidente russo, Vladimir Putin, vai voltar a liderar a delegação de Moscovo na nova ronda negocial. De referir que as últimas conversações com vista ao fim da guerra, em curso há mais de quatro anos, realizaram-se no início do ano.
De acordo com Steve Witkoff, "as discussões abordarão as disposições de segurança para o pós-guerra, a desescalada, os esforços humanitários e os próximos passos para a paz".
O enviado especial do presidente dos EUA, Donald Trump, indicou também que os negociadores norte-americanos vão reunir-se esta semana, em Bruxelas, "com representantes da França, da Alemanha, do Reino Unido, da UE e da NATO para debater garantias de segurança para a Ucrânia, a arquitetura de segurança europeia no pós-guerra e oportunidades económicas para apoiar a reconstrução da Ucrânia".
"Esperamos dar continuidade aos progressos alcançados em Kiev, Oslo e São Petersburgo, com vista a um acordo de paz abrangente e duradouro que garanta segurança a longo prazo para as gerações futuras", declarou Witkoff numa mensagem publicada na rede social X.
A Comissão Europeia anunciou, entretanto, que irá realizar na quarta-feira uma reunião com representantes dos Estados Unidos, da Ucrânia e dos seus principais aliados europeus de Kiev.
"Amanhã a Comissão Europeia realizará uma reunião com representantes da Ucrânia, dos Estados Unidos, da França, da Alemanha, do Reino Unido, da NATO e do Banco Mundial, e essa reunião dará continuidade às conversas anteriores que ocorreram em Miami", disse Paula Pinho, porta-voz do Executivo comunitário, citada pela Reuters.