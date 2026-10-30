Cascais garante que apoio à Ucrânia é para continuar

O reforço das relações de cooperação e amizade entre Cascais e a Ucrânia, em particular com as cidades-irmãs de Bucha e Irpin, foi o tema de uma reunião que o presidente da Câmara Municipal de Cascais, Nuno Piteira Lopes, manteve na quinta-feira, dia 29 de outubro, com Vsevolod Chentsov, vice-primeiro-ministro da Ucrânia para a Integração Europeia e Euro-Atlântica, à margem das Conferências do Estoril.

Durante o encontro, o governante ucraniano destacou o facto de Cascais ter sido uma das primeiras cidades a mobilizar-se em apoio à Ucrânia, através do envio de bens essenciais, medicamentos, material médico e ajuda humanitária, bem como do acolhimento de cidadãos que fugiram à guerra, que se iniciou em fevereiro de 2022.

“A solidariedade não se demonstra apenas com palavras. Cascais tem obra feita na Ucrânia e tem estado ao lado do povo ucraniano desde o primeiro momento. Enviámos ajuda humanitária, acolhemos famílias, apoiámos a reconstrução e continuamos a trabalhar para fazer mais. É este o compromisso de Cascais, estar presente quando as pessoas precisam de nós”, afirmou Nuno Piteira Lopes.

O presidente da autarquia destacou ainda o trabalho desenvolvido com Bucha e Irpin, cidades com as quais Cascais estabeleceu acordos de geminação e às quais já atribuiu um milhão de euros para apoiar a reconstrução de equipamentos educativos. Na área da saúde, salientou também a cooperação que está a ser desenvolvida com o Centro de Medicina de Reabilitação de Alcoitão, através da partilha de conhecimento e experiência técnica para apoiar os profissionais de saúde ucranianos.

Outro dos temas abordados foi a criação de programas de intercâmbio para jovens, permitindo que jovens de Bucha e Irpin possam passar férias em Cascais, junto de famílias cascalenses, promovendo a partilha de experiências, a amizade e a aproximação entre as duas comunidades.

No final do encontro, o ministro Vsevolod Chentsov convidou o Presidente Nuno Piteira Lopes a visitar a Ucrânia. Tendo o autarca deixado a garantia de que a relação entre Cascais e as cidades ucranianas será para continuar: “Quando dizemos que Cascais é para toda a vida, é porque acreditamos em compromissos que não acabam com o momento. E quero que os nossos irmãos ucranianos saibam que tal como Cascais, também a Ucrânia é para toda a vida”.