Mega sondagem indica que metade dos britânicos quer voltar à União Europeia

Metade dos britânicos quer voltar a aderir à União Europeia (UE) e apoiar esta ideia pode aumentar os votos do Partido Trabalhista, do primeiro-ministro Andy Burnham, revela uma mega sondagem.

A preferência pessoal do líder do Governo para o regresso à UE depois das próximas eleições é apoiada por quase metade de todos os eleitores, embora alguns dos seus ministros o estejam a aconselhar em privado a proceder com cautela, preocupados com a possibilidade de reabrir as divisões em torno do Brexit.

A sondagem do Messina Group (TMG) apurou também que a renegociação da relação do Reino Unido com a UE poderia aumentar a percentagem de votos do Partido Trabalhista até sete pontos percentuais, caso o primeiro-ministro decida avançar para um novo referendo e fazer campanha pela reentrada no bloco comunitário.

Quase um terço dos inquiridos indicou que seria necessário primeiro um referendo, enquanto mais de um em cada seis considera que seria suficiente um compromisso pré-eleitoral e a mesma proporção acredita que o parlamento pode tomar a decisão.

A TMG entrevistou 11.461 pessoas entre 12 e 24 de setembro sobre sete opções diferentes para o relacionamento com a UE. A mais popular foi a readmissão, com 49% a favor e 28,5% contra. A segunda opção foi manter a relação existente, mas reduzir ao máximo as barreiras comerciais, com 48,2% a favor 20,9% contra. A união aduaneira veio logo a seguir, com 47,1% contra 20,7%. A adesão ao mercado único e a adesão como membro associado ficaram praticamente empatadas (45,1% e 45,5%), enquanto a manutenção da relação existente foi apoiada por 42%. A sétima opção, o Reino Unido distanciar-se ainda mais da UE, foi apoiada por apenas 27,9%, com 41,2% contra.