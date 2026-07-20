"Precisamos de melhorar. E vamos melhorar". Andy Burnham já é primeiro-ministro britânico

O novo primeiro-ministro britânico, Andy Burnham, prometeu um novo modelo político e económico no primeiro discurso diante do número 10 de Downing Street, após ter sido nomeado pelo rei Carlos III, reconhecendo que as pessoas estão "fartas" dos políticos."Tenho plena consciência de que sou a sexta pessoa nos últimos dez anos a subir esta rua, o sétimo primeiro-ministro desde 2016, o que faz deste um momento de reflexão e de novas resoluções", afirmou, dizendo que "é necessário que a minha geração de políticos eleve o seu nível de atuação e esteja à altura do novo desafio"..As lições do gato Larry após seis primeiros-ministros. Burnham defendeu que o Reino Unido precisa de mostrar ao mundo que pode recuperar a estabilidade. "O nosso desafio é fazer com que a política funcione e melhor", afirmou. O novo primeiro-ministro disse saber que as pessoas estão fartas dos políticos. "Quero ser honesto convosco: não temos sido suficientemente bons e precisamos de melhorar. E vamos melhorar", reiterou.Falando dos erros cometidos na década de 1980, falou como "o poder político foi centralizado, o poder económico privatizado, grandes partes do país desindustrializaram-se e ainda não recuperaram.""Muitos sentem que ainda estão em declínio e não têm capacidade para inverter a situação", referiu, dizendo que é por isso que vai mudar a política "para a tornar mais colaborativa, mais focada na resolução de problemas do que na procura de vantagens políticas". A maior mudança em 40 anos, referiu.Burnham prometeu anunciar já esta terça-feira (21 de julho) o seu plano para os próximos dez anos, assim como o plano para lidar com o aumento do custo de vida e como irá pagar as novas propostas. Mas a sua primeira medida, logo depois de entrar em Downing Street, disse que seria acabar com o problema dos sem-abrigo no país. "Trata-se de colocar os valores e os padrões corretos no centro do governo", afirmou."Colocarei o cuidado com as pessoas no centro de tudo o que fizer", insistiu."Darei tudo de mim e peço a todos que se unam a mim. Vamos construir um novo sentido de unidade nacional, de propósito comum e positividade", referiu, pedindo que este seja um momento para que o Reino Unido "volte a acreditar. O momento em que a esperança renasça."Andy Burnham, que na sexta-feira (17 de julho) foi declarado líder do Labour, foi recebido momentos antes pelo rei Carlos III no Palácio de Buckingham, depois da demissão formal de Keir Starmer. .Starmer na despedida: "Vou com um sorriso e orgulhoso de tudo o que conseguimos". Burnham chegou pelas 12h04 ao palácio junto com a mulher, Marie-France van Heel, para aceitar o desafio de formar governo. "Sua Majestade recebeu em audiência o Exmo. Senhor Andrew Burnham, deputado, e solicitou-lhe que formasse um novo governo. O Exmo. Senhor Andrew Burnham, deputado, aceitou a oferta do Rei e beijou as mãos quando foi nomeado Primeiro-Ministro e Primeiro Lorde do Tesouro", segundo o comunicado do Palácio de Buckingham (de acordo com o jornal The Guardian, a expressão "beijou as mãos" não é literal)..Burnham e a mulher saíram pouco mais de 30 minutos depois, pelas 12h39, seguindo para a nova residência, no n.º10 de Downing Street, para fazer o primeiro discurso. O pódio usado por Keir Starmer (e outros antes dele) foi retirado. Apenas dois microfones foram colocados na rua.Depois do discurso, começa o trabalho, com os nomes dos novos ministros a serem esperados durante a tarde.O "rei do Norte", como Burnham é conhecido pelo trabalho feito enquanto autarca da região da Grande Manchester, é o quarto primeiro-ministro que trabalha com o rei Carlos III, que sucedeu à mãe em 2022. A anterior monarca precisou de dez anos para conhecer o seu quarto chefe de governo. Burnham foi chamado a Buckingham após o rei ter aceitado formalmente a demissão de Keir Starmer, que como é tradição deixou o palácio de forma discreta, após uma reunião de cerca de meia hora com Carlos III. .Burnham declarado líder do Partido Trabalhista britânico. Promete "devolver a esperança" aos britânicos.Reino Unido: seis primeiros-ministros desde o referendo do Brexit há dez anos. Sucessor de Starmer será o 7.º.Quem é Frankie, a mulher do "rei do Norte" que pode ser a próxima "primeira-dama" do Reino Unido?