Keir Starmer no discurso de despedida.
Keir Starmer no discurso de despedida.FOTO: EPA/ANDY RAIN
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Starmer na despedida: "Vou com um sorriso e orgulhoso de tudo o que conseguimos"

Primeiro-ministro britânico discursou diante do n.º 10 de Downing Street antes de reunir com o rei e entregar a demissão, que foi aceite. Andy Burnham será agora convidado a formar governo.
Susana Salvador
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"O meu trabalho está feito", disse o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, no discurso de despedida de Downing Street, dizendo estar a fechar o seu livro enquanto chefe do governo.

"Levei o meu partido de uma derrota histórica em 2019, transformei-o para que estivesse apto a enfrentar o país e conquistei uma vitória esmagadora nas eleições de 2024", afirmou, dizendo ter sido a maior honra da sua vida servir como chefe de governo.

"O Reino Unido está mais forte e justo do que há dois anos", disse Starmer, enumerando conquistas a nível económico, social e a queda de imigração. E deixou também uma palavra para a Ucrânia.

Num "mundo onde os nossos inimigos não hesitarão em fazer tudo para nos dividir", em parte devido à "nossa firme determinação para com o bravo povo da Ucrânia", é vital que o país se una.

Starmer diz que o sucessor, Andy Burnham, tem todo o seu apoio para o futuro, desejando-lhe que tenha sucesso.

"Vou com um sorriso e orgulhoso de tudo o que conseguimos", concluiu, numa intervenção de menos de cinco minutos.

O último discurso de Starmer como primeiro-ministro, pouco mais de dois anos depois de ter assumido o cargo, foi feito numa Downing Street cheia dos seus aliados e funcionários, incluindo a ministra das Finanças, Rachel Reeves, o vice-primeiro-ministro David Lamy e o presidente da câmara de Londres, Sadiq Khan.

Após o discurso, Starmer seguiu com a mulher para o Palácio de Buckingham para entregar formalmente a demissão ao rei Carlos III, que chamará então Andy Burnham (eleito oficialmente novo líder do Labour na sexta-feira, 17 de junho) para o convidar a formar governo.

O palácio emitiu uma declaração a confirmar a demissão, que o rei "teve a gentileza de aceitar".

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