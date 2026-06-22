Starmer abraça a mulher, Victoria, depois de anunciar a demissão, tendo-se emocionado quando falou da família.
Starmer abraça a mulher, Victoria, depois de anunciar a demissão, tendo-se emocionado quando falou da família. FOTO:EPA/TOLGA AKMEN
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Starmer demite-se e deixa a porta aberta à “coroação” do “rei do Norte”

Primeiro-ministro cede à pressão do Labour e anuncia plano de saída, com Andy Burnham a lançar-se na corrida à sucessão horas antes de tomar posse como deputado.
Susana Salvador
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