Depois de ter planeado e executado o plano para derrubar Starmer, Burnham deseja o fim das "brigas internas" no Labour.
Depois de ter planeado e executado o plano para derrubar Starmer, Burnham deseja o fim das "brigas internas" no Labour.EPA/HENRY NICHOLLS / POOL
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Burnham promete rutura à esquerda, mas terá de unir fações trabalhistas

Novo líder do Labour inicia funções esta segunda-feira como primeiro-ministro, depois de dois anos de Keir Starmer. Promete paz interna, descentralização e políticas de reversão do neoliberalismo.
César Avó
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