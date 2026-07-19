As lições do gato Larry após seis primeiros-ministros

Se os gatos falassem, Larry seria o melhor conselheiro que Andy Burnham poderia ter em Downing Street. Afinal, o Chief Mouser to the Cabinet Office - algo como Ratoeiro-chefe para o Gabinete do primeiro-ministro - ocupa o cargo desde fevereiro de 2011. Na residência oficial encontrou David Cameron e nos seus mandatos deu as boas vindas aos primeiros líderes estrangeiros, como o presidente dos EUA Barack Obama a que concedeu umas festas. Mas tudo mudou quando Cameron convocou um referendo sobre o Brexit, convencido da vitória do não, apenas para ver o sim vencer e ditar a saída do Reino Unido da União Europeia - e a saída do primeiro-ministro do cargo. Desde então os tempos foram de instabilidade na política britânica e os chefes do governo sucederam-se a bom ritmo, sempre sob o olhar vigilante de Larry. Depois de Cameron vieram Theresa May, Boris Johnson, a efémera Liz Truss, Rishi Sunak e Keir Starmer. Cinco conservadores e um trabalhista. E enquanto os primeiros-ministros iam e vinham, levados pelo pós-Brexit, o pós-Covid, os mini-orçamentos ou as derrotas eleitorais, Larry ganhava fama. Fosse pelas brigas públicas com o vizinho Palmerston, o ratoeiro do número 11, fosse pela presença quase constante nas imagens dos dirigentes mundiais de passagem por Downing Street ou pela arte de pedir aos polícias do número 10 para lhe abrirem a porta com um olhar e um miado mais firme. Mascote dos jornalistas que se juntam em Downing Street - e em década e meia aprenderam a ganhar a sua simpatia com uns biscoitos - Larry teria, segundo a Economist, vários lições valiosas para Burnham, a partir desta segunda-feira o novo primeiro-ministro britânico. A começar por “aproveitar todas as oportunidades mediáticas”, no caso dele seja um vídeo a perseguir uma raposa ou uma foto a dormir abrigado da chuva debaixo do carro oficial de Donald Trump. Não se pode esquecer de “rentabilizar o passado”. Adotado por ter “um forte instinto de perseguição e caça”, desenvolvido no tempo que passara nas ruas, Larry parece, segundo a sua página oficial, preferir “testar a qualidade dos móveis antigos para uma sesta”, deixando a estratégia para caçar ratos” “na fase de planeamento tático”. Apesar de tudo, “faz o teu trabalho ou pelo menos mantém a ficção que o fazes”. Apesar da alcunha de Lazy Larry (Larry Preguiçoso), lá vai caçando um rato de vez em quando. E finalmente, “derrota quem te desafia”. Se o pobre Palmerston não tivesse morrido, numa reforma dourada na Bermuda após anos de serviço na residência oficial do ministro das Finanças britânico, poderia confirmar.A verdade é que neste 15 anos, Larry tornou-se num símbolo de estabilidade. Agora, aos 19 (o equivalente humano a uns 92 anos), o chief mouser prepara-se para receber o seu sétimo primeiro-ministro. Será o último?.A constante Larry.16 anos, 6 líderesDavid Cameron.Partido Conservadormaio 2010 - julho 2016 Theresa May.Partido Conservadorjulho 2016 - julho 2019 Boris Johnson.Partido Conservadorjulho 2019 - setembro 2022 Liz Truss.Partido Conservador6 setembro 2022 - 25 outubro 2022 Rishi Sunak.Partido Conservadoroutubro 2022 - julho 2024 Keir Starmer.Partido Trabalhistajulho 2024 - julho 2026.Reino Unido: seis primeiros-ministros desde o referendo do Brexit há dez anos. Sucessor de Starmer será o 7.º