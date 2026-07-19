Larry é uma estrela entre os jornalistas que se juntam em Downing Street.
Larry é uma estrela entre os jornalistas que se juntam em Downing Street.EPA / NEIL HALL
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As lições do gato Larry após seis primeiros-ministros

Adotado em 2011, o 'Chief Mouser to the Cabinet' tornou-se num símbolo de estabilidade e numa verdadeira estrela mundial. Se falasse, teria, com certeza, bons conselhos a dar a Andy Burnham, a partir desta segunda-feira o novo chefe do governo britânico.
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